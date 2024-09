Neuralink, impianto Blindsight è rivoluzionario per FDA

Neuralink è un’azienda neurotecnologica lanciata nel 2016 da Elon Musk, Jared Birchall (CEO) e un team di sette scienziati e ingegneri. L’azienda mira a migliorare la cognizione umana sviluppando interfacce cervello-macchina (BMI) impiantabili in grado di registrare e trasmettere segnali neurali.

L’ultima innovazione, “Blindsight” di Neuralink, è un tipo di impianto cerebrale specificamente progettato per aiutare le persone non vedenti. Può beneficiarne chi è nato cieco o chi ha perso la vista a causa di infezioni, malattie o lesioni.

Mentre la maggior parte delle attuali tecnologie di ripristino della vista disponibili sul mercato correggono i difetti dell’occhio, Blindsight va a stimolare la percezione visiva nel cervello, anche nelle persone affette da cecità totale. L’obiettivo principale è offrire all’utente una visione funzionale, anche se inizialmente sarà a bassa risoluzione.

La corteccia visiva è la parte del cervello responsabile dell’elaborazione delle informazioni visive. Il dispositivo Blindsight utilizza una parte del cervello, un impianto, per stimolare la corteccia visiva. L’impianto è costituito da un piccolo chip e da elettrodi. Gli elettrodi sono piccoli fili che aiutano a trasmettere segnali elettrici al cervello, in modo molto simile a come un occhio sano invia segnali al cervello con l’aiuto del nervo ottico.

Un altro componente è costituito dai sensori esterni o dalle telecamere che aiutano a catturare i dati visivi e a trasferire le informazioni al cervello per una successiva elaborazione.

Questi componenti del dispositivo aiutano la persona non vedente a comprendere bene l’ambiente che lo circonda. Il dispositivo Blindsight funziona in modo efficiente creando una connessione diretta tra il cervello e l’ambiente circostante, escludendo le parti danneggiate dell’occhio.

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti prevede uno status speciale per i dispositivi medici particolarmente innovativi, con un alto potenziale di migliorare le condizioni di salute o lo stile di vita dei pazienti affetti da determinate patologie. Quando un prodotto ottiene la designazione di “dispositivo innovativo“, il processo di sviluppo e validazione clinica viene notevolmente accelerato attraverso una collaborazione rafforzata con la FDA stessa.

Recentemente, Blindsight ha ottenuto l’approvazione della FDA. Ciò non implica che il prodotto sia già disponibile al pubblico, ma facilita il suo iter verso la futura commercializzazione garantendone efficacia, sicurezza e tempestività grazie ad uno scambio continuo di feedback con la FDA durante tutte le fasi di test.

