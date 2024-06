Neurith: tu inventi, l'algoritmo scrive

L’evoluzione dell’uomo ha visto il continuo apporto di strumenti a supporto della creatività e, storicamente, chi ha meglio appreso i vantaggi di una nuova tecnologia ha anche saputo imporsi rapidamente sulla concorrenza. L’Intelligenza Artificiale è l’ennesima frontiera che l’umanità andrà a sfidare, della quale saprà impadronirsi e con la quale porterà ancora una volta le proprie attività ad un nuovo livello di efficienza e produttività. Neurith è un servizio che nasce esattamente sull’onda di questa grandiosa opportunità, individuando le chiavi con cui supportare la creatività nella scrittura e nella produzione di contenuto. La comunicazione è infatti una delle attività più importanti, nonché una tra le poche in cui la tecnologia poco ha fatto per potenziare le attività umane.

Tutto è oggi “fatto a mano”, pur necessitando con ogni evidenza di supporto per accelerare le pratiche, ridurre il tempo necessario e agire così in modo più reattivo ed efficace. Neurith è la chiave utile a scardinare questo processo, affiancando l’uomo alla IA per cercare le giuste sinergie e la giusta chimica. Il risultato che è possibile raggiungere è un testo che dovrà rivelarsi corretto, efficace, ben formato e consapevole del contesto entro cui verrà pubblicato. Soltanto così si può mettere a disposizione della creatività umana qualcosa di realmente utile, in grado di fare la differenza.

Il potenziale che ne scaturisce non solo è evidente, ma basteranno ben pochi esperimenti per comprendere quale sia la reale portata della novità. L’effetto di Neurith, insomma, è dirompente: provare per credere.

Neurith

Neurith è “il futuro della scrittura”. Un futuro che si può toccare con mano fin da oggi, anche con una semplice prova gratuita, poiché è sufficiente stimolare lo strumento per avere immediate risposte e capire quale sia il tasso qualitativo dei risultati che è possibile ottenere. La promessa è chiara:

Puoi liberare la tua immaginazione e oltrepassare i confini di ciò che è possibile. Che tu sia uno scrittore, un artista, un designer o un esperto di marketing, la nostra tecnologia AI ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi e a realizzare la tua visione. Genera contenuti accattivanti, immagini mozzafiato e testo accattivante con pochi clic.

Tu chiedi, lui scrive. Tu proponi, lui risponde. Neurith, infatti, predispone prompt predefiniti pronti all’uso per accedere all’IA in modo avanzato, con moduli preconfezionati che attendono soltanto le istruzioni di complemento per poter andare online. Più di 25 lingue servite, possibilità di generare immagini a partire da semplici istruzioni testuali, una moltitudine di modelli disponibili. In pochi secondi, insomma, è possibile mettere in pista testi di ogni tipo, con ogni tipo di finalità, convertendone inoltre il risultato sia in PDF che in Word per un’archiviazione facilitata. Serve un’e-mail con il giusto tono? Neurith la può comporre. Serve un post per presentare un nuovo prodotto? Neurith può idearlo. Serve un post per annunciare una novità? Neurith può redigerlo. Per ogni contenuto usa i canoni linguistici giusti, i giusti accorgimenti, la giusta terminologia: supera agilmente le proprietà linguistiche e strategiche medie di una persona e ne velocizza il lavoro: in termini economici e di risultato, è con tutta evidenza una chiave di volta.

Come sempre, l’IA non sostituisce, tuttavia, l’uomo: semmai lo completa, lo aiuta e ne moltiplica le capacità espressive. Ecco perché l’apporto della creatività umana resta indispensabile, ma Neurith sa liberarla di quegli ostacoli che la tengono legata agli incarichi: alla redazione del contenuto ci pensa il tool, dopodiché sarà nuovamente un’azione umana a valutarne il risultato, a modificarlo all’occorrenza ed infine a pubblicarlo.

Il grande valore aggiunto di Neurith rispetto ad altri strumenti basati su Intelligenza Artificiale sta nella precisione con cui è calato nei vari contesti. Con Neurith è infatti possibile scrivere nel migliore dei modi contenuti quali

titoli, anche quando la finalità è orientata alla raccolta di click immediati;

idee per un blog;

scrittura di lunghi post;

testi lunghi per ebook;

descrizione di prodotti;

email di vario genere;

comunicati stampa;

testi di canzoni;

post (Facebook, Instagram, LinkedIn o altri);

annunci promozionali;

articoli;

FAQ;

informazioni descrittive aziendali;

saggi accademici;

testi per SMS marketing;

business plan;

script per video;

newsletter

e molto altro ancora. Come del tutto evidente, ognuno di questi template ha caratteristiche proprie sia in termini di lunghezza che di tone of voice. Al tempo stesso, ogni modello ha una narrativa propria e dominarne le regole è qualcosa che soltanto degli abili professionisti sarebbero in grado di fare. Se è vero che lasciare la comunicazione al caso (o peggio ancora, ad una gestione amatoriale) potrebbe essere estremamente dannoso, la scelta di Neurith consegna all’azienda o al professionista le chiavi per un’assistenza guidata verso un contenuto che risponda a tutti i crismi. Un SMS ben composto, una mail ben formulata, un annuncio ben calibrato: sono tutti aspetti che fanno la differenza e nei quali il ritorno dall’investimento non soltanto è immediato, ma ha anche un grande moltiplicatore alla portata.

Una volta individuata la finalità, sarà come aver definito sia il contesto che il canale entro cui il messaggio dovrà prendere forma, attingendo a questi ultimi per ricavarne la giusta energia da riversare sul lettore finale. L’IA di Neurith, appositamente calibrata per produrre varie tipologie di contenuto, necessita soltanto delle istruzioni essenziali per conoscere l’argomento, dopodiché ha in sé tutto quanto necessario per dar corpo al contenuto richiesto.

Come usare Neurith?

Non c’è ambito in cui un tool come Neurith non possa rivelarsi fondamentale. Dominare la comunicazione, infatti, significa dominare il mercato e il dialogo con partner o clienti: formare in modo adeguato i messaggi in uscita consente di far passare le informazioni più utili, nel migliore dei modi, secondo le tempistiche più efficaci.

Neurith è un servizio che prevede profili di abbonamento mensili basati sul quantitativo di contenuti da produrre e sul numero di modelli a cui si intende accedere. In particolare, sono disponibili:

Standard Plan (150 mila parole, oltre 40 modelli) a 19€/mese

(150 mila parole, oltre 40 modelli) a 19€/mese Premium Plan (200 mila parole, oltre 60 modelli) a 39€/mese

(200 mila parole, oltre 60 modelli) a 39€/mese Platinum Plan (300 mila parole, oltre 70 modelli) a 59€/mese

I vari profili hanno altresì differenti limitazioni circa il numero di parole per singolo output, il numero di collaboratori che possono avervi accesso e altro ancora. La scelta, insomma, deve basarsi sulla profondità con cui lo strumento sarà utilizzato nella propria attività quotidiana. I vantaggi saranno immediatamente evidenti: il tempo risparmiato avrà un valore ben più elevato rispetto al semplice investimento necessario e, inoltre, i modelli consentiranno di scrivere ciò che si vuole, quando si vuole, senza dover cercare necessariamente professionisti dedicati – dai quali attendersi tempi di elaborazione ben più elevati. Avere Neurith a portata di mano significa poter rispondere in modo immediato a qualsiasi sollecitazione, potendo così curare strategie di marketing estremamente più snelle e reattive – e pertanto efficaci. Scegliere Neurith, insomma, significa dotarsi di un “esperto” sempre disponibile, pronto a rispondere ad ogni proposta.

Capire quale profilo possa fare al caso proprio sarà semplice, soprattutto, dopo un rapido test a costo zero. Neurith, infatti, vuol far toccare con mano i propri template ed i propri algoritmi per far sì che ci si innamori rapidamente di uno strumento tanto utile. Sarà pertanto sufficiente iscriversi alla prova gratuita per provare Neurith e farlo “scrivere” per le finalità richieste.

Cosa devi produrre oggi? Un post, un’e-mail, un articolo, una pagina del tuo sito Web o cos’altro? Nessun problema in ogni caso: la soluzione ora sai qual è.

