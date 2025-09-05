 Never Settle: forte sconto sullo smartphone OnePlus Nord 4 5G
Never Settle: lo smartphone OnePlus Nord 4 5G è in forte sconto su Amazon nella sua particolare colorazione Oasis Green, approfittane.
OnePlus Nord 4 5G in sconto di 159 euro è l’affare del giorno su Amazon se stai cercando un nuovo smartphone. Bello da vedere, reattivo nelle prestazioni e con aggiornamenti per la sicurezza garantiti fino a 6 anni dal lancio, è la scelta giusta per molti. Il sistema operativo è ovviamente Android con interfaccia personalizzata OxygenOS e pieno accesso a tutti i servizi di Google.

Così come il design, unico nel suo genere, le specifiche tecniche sono molto interessanti. Partiamo dal display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 2772×1240 pixel con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, per arrivare al processore Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3. A questo si aggiungono la doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYTIA da 50 megapixel e due flash LED, quella anteriore da 16 megapixel, il supporto Dual SIM, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS e NFC. A completare la dotazione è una batteria da 5.500 mAh che oltre a vantare un’autonomia elevata supporta la ricarica SUPERVOOC da 100 W. Scopri di più nella scheda del telefono.

Grazie allo sconto di 159 euro proposto oggi da Amazon, OnePlus Nord 4 5G può essere tuo al prezzo finale di 340 euro, nella versione 12/256 GB con colorazione della scocca Oasis Green. Un’offerta molto conveniente, per uno degli smartphone più interessanti in circolazione, fedele al motto Never Settle del marchio.

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon. Verifica subito la disponibilità nella scheda sull’e-commerce, potrebbe andare a ruba. In ogni caso c’è la consegna gratis. Le centinaia di recensioni pubblicate dai clienti gli hanno fino a oggi attribuito un voto medio molto alto, pari a 4,6/5.

5 set 2025

5 set 2025
