New Year, New You, New Samsung: gli sconti migliori

Per celebrare al meglio l’arrivo del nuovo anno, Samsung ha lanciato la campagna promozionale New Year, New You, New Samsung. È l’occasione ideale per iniziare il 2023 con il piede giusto, scegliendo i dispositivi che ci accompagneranno ogni giorno, con la consegna gratuita e il pagamento della prima rata a marzo. Rimandiamo allo store ufficiale per scoprire tutti i prodotti in offerta, mentre di seguito segnaliamo quelli più interessanti.

La promozione New Year, New You, New Samsung

Anzitutto, va detto che c’è poco tempo per approfittarne: solo fino a martedì 10 gennaio. Dunque, rimangono solo poco più di 24 ore per scegliere l’offerta che più si adatta alle proprie esigenze: ci sono smartphone, tablet, computer, monitor, indossabili, TV, soundbar, frigoriferi, elettrodomestici e molto altro. Non rimane che sfogliare il catalogo alla ricerca dell’occasione perfetta.

Ad esempio, è possibile applicare semplicemente al carrello il codice WELCOME2023 per ottenere subito una riduzione di prezzo pari al 15% su una selezione di televisori e schermi, mentre il 10% sugli elettrodomestici. Ecco dunque che il passaggio al nuovo digitale terrestre o il rinnovo della cucina possono essere affrontati con un altro approccio, risparmiando.

Tra le altre disponibili, poniamo l’attenzione sugli auricolari wireless della linea Galaxy Buds: con WELCOME23BUDS la spesa crolla fino a 80 euro. Integrano tutto ciò che serve per un’esperienza audio senza compromessi, sia durante le chiamate sia quando si desidera ascoltare musica o podcast.

Ancora, con il codice WELCOME23WATCH5 si ottiene uno sconto dal valore fino a 120 euro sugli smartwatch della gamma Galaxy Watch 5. Non semplici orologi, ma veri e propri device intelligenti multi-funzione da tenere al polso, con monitoraggio dell’attività sportiva, dei parametri biometrici e molto altro.

Come anticipato in apertura, la promozione rimarrà valida solo fino al 10 gennaio: meglio non perdere tempo per non lasciarsi sfuggire l’occasione.

