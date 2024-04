Nexi: canone zero e commissioni ridotte se scegli il POS XPay Pro

XPay Pro è la soluzione evoluta proposta da Nexi che ti consente di risparmiare totalmente sul canone, pagando soltanto l’1,10% delle commissioni sugli incassi, con un costo a transazione di soli 0,24 cent. Non c’è alcun costo attivazione, nessuna commissione per gli storni e nessuna spesa di chiusura del contratto: potrai cambiare servizio quando vuoi senza vincoli.

Nexi XPay Pro: la soluzione ideale per risparmiare sugli incassi

Nexi XPay Pro offre una serie di funzionalità che lo rendono la scelta ideale sia se hai un negozio che un e-commerce online. Tutti gli accrediti e le transazioni ti verranno trasferite sul conto entro un solo giorno lavorativo. Puoi accettare pagamenti anche tramite link da inviare ai clienti e hai a disposizione un servizio assistenza totalmente italiano.

XPay Pro accetta i metodi di pagamento più diffusi, tra cui i principali circuiti VISA, MasterCard, American Express e PagoBancomat, oltre ad Amazon Pay, PayPal, Google Pay, Apple Pay e numerosi altri sistemi.

Puoi velocizzare i pagamenti con Nexi Boost, che consente ai clienti di pagare con un’autenticazione semplice, massimizzando gli incassi senza rinunciare alla sicurezza. Tutto è protetto da un sistema di sicurezza evoluto che ti tiene al riparo da possibili frodi. Inoltre, grazie a una dashboard avanzata, monitori le vendite tramite strumenti per la reportistica che puoi direttamente integrare con il tuo software gestionale.

Tra le funzionalità offerte dal sistema, la pagina di cassa personalizzata ti permette di integrare la pagina di pagamento direttamente nel tuo sito o app, offrendo un’esperienza di acquisto fluida e senza interruzioni. Puoi anche memorizzare in modo sicuro i dati della carta per gli acquisti ripetuti, rendendo più semplice per i clienti effettuare acquisti futuri.

Nexi Pay Pro accetta anche incassi in valute straniere, consentendoti di vendere in tutto il mondo senza alcun problema. Il contratto include anche Protection Plus, con cui puoi ottenere la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS, obbligatoria per vendere con i circuiti internazionali, evitando di essere sanzionato in caso di inadempimento.