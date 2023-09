Nexi Mobile POS: un AFFARE imperdibile per la tua azienda

Se sei alla ricerca di una soluzione di pagamento versatile e conveniente per il tuo business, non cercare oltre. Il Nexi Mobile POS è l’opzione ideale che ti offre un’opportunità imperdibile su Amazon con uno sconto INCREDIBILE del 69%. Approfitta subito di questa offerta speciale e acquistalo al prezzo stracciato di soli 9,00 euro.

Nexi Mobile POS: l’occasione che cercavi per tua attività

Con il Nexi Mobile POS, non dovrai più preoccuparti delle commissioni per importi inferiori o uguali a 10 euro. Nexi ti offre transazioni senza commissioni per tali importi. È il modo perfetto per gestire le piccole spese senza dover pagare commissioni aggiuntive. E per transazioni superiori a 10 euro, l’unica commissione che pagherai è del 1,89%.

Una delle caratteristiche più vantaggiose del Nexi Mobile POS è l’assenza di costi fissi ricorrenti. Non dovrai affrontare canoni mensili fastidiosi, risparmiando così notevolmente sulle spese operative. Inoltre, potrai beneficiare del credito d’imposta del 30% sul costo delle commissioni sostenute per transazioni, come previsto dal decreto fiscale. Questo rende il Nexi Mobile POS una scelta intelligente per il tuo business.

Con Nexi, l’accredito delle tue transazioni avviene entro 1 giorno lavorativo successivo alla loro effettuazione, direttamente sul tuo conto corrente esistente, senza alcun vincolo di apertura conto. L’attivazione del servizio è altrettanto semplice, poiché può essere completata online alla ricezione del prodotto. Inoltre, non è necessaria una SIM, ma solo un collegamento al tuo telefono.

L’app dedicata Nexi Mobile POS ti permette di collegare facilmente il tuo POS al tuo smartphone o tablet. In questo modo, tutti i tuoi collaboratori possono accettare pagamenti e inviare ricevute ai clienti tramite email o SMS. E se hai bisogno di assistenza, un team di esperti italiani è a tua disposizione 24/7, compresi sabato e domenica, per rispondere a tutte le tue domande e risolvere eventuali problemi.

Il Nexi Mobile POS è leggero e portatile, il che lo rende perfetto per piccoli negozianti, attività in mobilità e liberi professionisti. È attivabile sia con la Partita IVA che con il Codice Fiscale, garantendo la massima flessibilità per tutti i tipi di imprenditori.

In conclusione, il Nexi Mobile POS è una soluzione di pagamento all’avanguardia che offre zero commissioni per importi bassi, zero costi fissi ricorrenti, un processo di accredito rapido, un’app intuitiva, assistenza 24/7 e facilità d’uso. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistarlo su Amazon con uno sconto FOLLE del 69%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo stracciato di soli 9,00 euro. Non perdere altro tempo, questa occasione può finire da un momento all’altro.

