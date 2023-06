Nexi, MobilePOS a canone zero per i pagamenti digitali

Cerchi una soluzione semplice da usare per gestire i pagamenti nella tua attività commerciale? Al giorno d’oggi le proposte sono davvero tante ma, molte volte, può essere difficile effettuare una scelta consapevole. Conoscere caratteristiche, servizi, offerte disponibili quando si tratta di gestire le finanze è senza dubbio importante. Con la promo estiva, MobilePOS a canone zero può essere la soluzione ottimale per poter finalmente semplificare tutte le procedure di pagamento dei tuoi clienti.

Il terminale mobilePOS di Nexi offre numerosi vantaggi, tra cui zero commissioni sui piccoli importi e con la promozione micropagamenti, azzeri tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10€ fino a dicembre 2023. Tuttavia. le commissioni da pagare sono pari all’1,89% per tutti i pagamenti con carte europee Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBancomat.

Con Mobile POS hai a disposizione un dispositivo economico, piccolo e leggero per incassare ovunque, dentro e fuori il tuo punto vendita con:

Zero canone mensile

commissione unica 1,89% per pagobancomat e carte europee

programma protection plus dedicato ai titolari di partita IVA o c.f.

app gratuita nexi mobile pos per collegare lo smartphone

Con l’offerta in corso paghi 19 euro di attivazione anziché 29 e al momento dell’acquisto non paghi nemmeno il costo della spedizione. Non dimenticare che con Nexi puoi effettuare pagamenti a distanza grazie al servizio pay-by-Link incluso, per accettare pagamenti inviando un link via SMS, email e social al cliente anche quando non è presente nel punto vendita. Uno strumento del tutto ideale dunque per le consegne a domicilio e per i pagamenti online a distanza.

A tua completa disposizione hai anche l’assistenza telefonica dall’Italia attiva tutti i giorni, compresi sabato e domenica.

