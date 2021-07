Nexi, POS mobile a metà prezzo: ZERO COMMISSIONI

Ora che finalmente iniziative come il Cashback di Stato e la Lotteria degli Scontrini sembrano aver definitivamente sdoganato l'utilizzo dei pagamenti elettronici anche in Italia, per un esercente o un professionista è d'obbligo disporre degli strumenti necessari per accettarli: segnaliamo volentieri qui l'offerta proposta oggi da Amazon dove il POS mobile di Nexi è acquistabile approfittando del 48% di sconto sul prezzo di listino.

Il POS mobile di Nexi è quel che ti serviva

Compatibile con tutte le carte di credito e di debito, i bancomat e le applicazioni più utilizzate (come Google Pay e Apple Pay), si può utilizzare anche in mobilità: è dunque ottimo per le consegne a domicilio, per chi vende su una bancarella ecc. Soprattutto, comporta zero commissioni per pagamenti fino a 10 euro. I clienti di certo apprezzeranno e torneranno. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Oggi è possibile approfittare dell'offerta proposta da Amazon e acquistare il POS mobile di Nexi al prezzo di soli 15,08 euro invece di 29,00 euro. Così, le transazioni non saranno più un problema e anche quelle di importi più piccoli non comporteranno alcuna spesa.