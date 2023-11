Nexi Smart POS: il terminale comodo e veloce per la tua attività

Nexi Smart POS è il terminale evoluto che permette di accettare tutte le modalità di pagamento, sia fisiche che digitali, nonché di gestire la vostra attività con servizi innovativi e personalizzati. Si richiede facilmente online e non ha commissioni sui piccoli importi. Ecco cosa offre nel dettaglio.

Nexi Smart POS nel dettaglio

Nexi Smart POS offre ai vostri clienti un’esperienza di pagamento semplice e comoda, grazie allo schermo touch e alla possibilità di inviare la ricevuta via email. Supporta diverse tipologie di pagamento, inclusi anche i buoni pasto, buoni sconto e mance direttamente dall’interfaccia, senza bisogno di usare altri dispositivi o applicazioni. Permette anche di creare e gestire campagne sconto, sondaggi e promozioni per fidelizzare i tuoi clienti e aumentare maggiormente le vendite.

Con l’App Nexi Business, integrata nel POS, controllare e gestite le vostre transazioni in tempo reale, oltre ad archiviare digitalmente le ricevute e di effettuare storni. Gli incassi possono avvenire a distanza, tramite link di pagamento inviato via SMS, email o chat. Grazie a Nexi SoftPOS, una funzione gratuita fornita con il terminale, è possibile incassare anche con lo smartphone e accettare pagamenti contactless con il telefono ovunque vi troviate, fuori o nel vostro punto vendita.

Con l’iniziativa Micropagamenti di Nexi potete azzerare le commissioni sulle transazioni fino a 10€ (iniziativa valida fino al 31/12/2024), richiedendo inoltre il credito d’imposta previsto dal Decreto Fiscale 2020 che vi permette di risparmiare il 30% sull’importo delle commissioni.

Nexi Smart POS è il POS che non può mancare nel vostro punto vendita. È pensato per chi ricerca uno strumento di accettazione dei pagamenti evoluto in grado di semplificare la gestione della vostra attività. Approfittate dell’offerta riservata a chi sottoscrive un contratto con Nexi entro il 27/11/2023, per ottenere installazione gratuita e canone scontato a 24€ per i primi 24 mesi. Richiedete ora il servizio e agevolate gli incasssi.

