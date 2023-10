Nexi Smart POS Mini a canone zero: ecco la promo sull'attivazione

Nexi ha lanciato un’offerta imperdibile: l’attivazione di Nexi SmartPOS Mini a soli 149 euro invece dei consueti 179 euro. Ma le offerte non finiscono qui: con la promozione micropagamenti, puoi azzerare tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro fino al 31 dicembre 2023.

Tutti i vantaggi e le funzionalità di SmartPOS Mini

Il Nexi SmartPOS Mini è il compagno ideale per ogni esercente. Grazie alla connessione WiFi e 4G, questo dispositivo è sempre pronto per le tue esigenze. Ma la cosa più interessante è che non ci sono canoni mensili da pagare. Nexi rende infatti i pagamenti digitali ancora più accessibili con una commissione fissa del 1,89% per tutti i pagamenti effettuati con carte europee Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT.

L’accredito degli importi sul tuo conto avviene entro il giorno lavorativo successivo alla data dell’incasso, senza vincoli di apertura conto. Tutto ciò che serve è un conto corrente in Italia.

La promozione micropagamenti di Nexi è un’altra ragione per scegliere il Nexi SmartPOS Mini. Fino al 31 dicembre 2023, Nexi azzera tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro. Un ulteriore incentivo a optare per il Nexi SmartPOS Mini è il bonus fiscale. Nexi offre un credito d’imposta del 30% sull’importo delle commissioni, contribuendo così a ridurre ulteriormente i costi dell’accettazione dei pagamenti digitali.

La piattaforma mette a tua disposizione l’app e il portale gratuiti “Nexi Business” per monitorare la tua attività, gestire transazioni e storni, accedere a documenti contabili e attivare servizi e promozioni. Inoltre, il programma “Protection Plus” è incluso nel contratto di convenzionamento Nexi e ti supporta nell’ottenere la certificazione di conformità agli Standard PCI-DSS, obbligatoria per i Circuiti internazionali.

Con SmartPOS Mini accettare pagamenti digitali diventa semplicissimo, oltre che estremamente conveniente: fino al 29 ottobre potrai richiedere l’attivazione a soli 149 euro anziché 179, come da listino. Canone azzerato e commissioni competitive fanno il resto: richiedilo subito online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.