Nexi SmartPOS Mini: commissioni zero sugli importi fino a 10€

Nexi SmartPOS Mini è un POS con Wi-FI e 4G a canone zero perfetto per incassare i pagamenti sia in mobilità che anche in negozio. Ha un costo di 149€ (IVA inclusa) fino all’1 maggio e ti consente di risparmiare sulle commissioni per i piccoli importi, oltre ad accettare i sistemi di pagamento attualmente più diffusi.

Nexi SmartPOS Mini: il dispositivo moderno che facilita gli incassi

Nexi SmartPOS Mini ha un piano senza alcun canone: paghi soltanto l’attivazione di 149€ con IVA inclusa e risparmi sulle commissioni! Non paghi alcuna commissione per importi di massimo 10€ fino al 31 dicembre. Superando tale soglia, la commissione è dell’1,49% su tutti i pagamenti effettuate con la carta. Grazie al credito d’imposta, tuttavia, puoi comunque risparmiare il 30% sull’importo delle commissioni per gli incassi oltre i 10€.

Richiedendo il dispositivo avrai a disposizione anche SoftPOS, un’applicazione che ti permette di accettare pagamenti contactless in sicurezza direttamente dal tuo telefono. Ideale per consegne a domicilio, fiere ed eventi, o come POS aggiuntivo.

Nexi SmartPOS ti permette di accettare i metodi e i circuiti di pagamento più diffusi, tra cui contactless, chip & PIN, banda magnetica, link di pagamento, MasterCard, VISA, Bancomat, American Express, Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Con la dashboard inclusa puoi creare campagne sconti, raccogliere opinioni dei clienti, gestire spedizioni e avere una rubrica integrata. Lo schermo del tuo SmartPOS consente anche di ricevere la firma digitale, e puoi anche inviare ricevute nel medesimo formato.

Il dispositivo fornito da Nexi SmartPOS è molto leggero e comodo da usare: con soli 270 grammi di peso, è perfetto per chi è sempre in movimento e la connettività Wi-Fi e 4G garantisce una copertura completa.

Se vuoi semplificare la gestione dei pagamenti e offrire un’esperienza fluida ai tuoi clienti, SmartPOS Mini è la scelta giusta. Richiedilo ora e risparmia sulle commissioni!