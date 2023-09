Nexi XPay Pro: attivalo online e il canone sarà azzerato per sempre

Se sei un imprenditore o un commerciante che desidera incrementare le proprie vendite online, non perdere l’occasione offerta da XPay Pro, la soluzione evoluta per incassare online. Grazie a questa innovativa piattaforma, potrai migliorare la tua efficienza nei pagamenti online e aumentare i tuoi profitti. Grazie alla promozione in corso, se attivi XPay Pro entro un periodo imitato di tempo, il canone sarà azzerato per sempre (anziché 24,90 euro).

Perché scegliere XPay Pro di Nexi? Tutti i vantaggi

Una delle principali preoccupazioni nell’ambito degli incassi online è la rapidità con cui si ricevono i fondi. Con XPay Pro, non dovrai più aspettare giorni per ottenere l’accredito delle tue transazioni. Grazie a un sistema efficiente, riceverai i fondi direttamente sul tuo conto corrente entro un giorno lavorativo. Questo significa che potrai gestire la tua liquidità in modo più rapido ed efficace.

XPay Pro ti consente di accettare pagamenti direttamente sul tuo sito web o tramite link da inviare ai tuoi clienti. Questa flessibilità è fondamentale per adattarsi alle esigenze dei tuoi clienti, che possono provenire da tutto il mondo. Inoltre, potrai accettare pagamenti con più di 30 metodi diversi e da qualsiasi dispositivo, che si tratti di un computer, uno smartphone, un tablet o una smart TV.

La piattaforma offre un servizio di assistenza dedicato in lingua italiana per garantirti tutto il supporto di cui hai bisogno. Quindi, se hai domande o necessiti di assistenza tecnica, potrai comunicare con un team di esperti pronto ad aiutarti.

L’offerta è allettante: grazie alla promozione in corso, il canone di XPay Pro sarà azzerato per sempre: normalmente, il costo mensile ammonterebbe a 24,90 euro. Si tratta di un’opportunità unica per migliorare la tua efficienza nei pagamenti online, senza dover investire in grandi quantità di denaro. Oltre al canone mensile a zero, XPay Pro offre una commissione merchant del 1,4% e un costo a transazione di soli 0,24 euro, incluso “Boost”, un’opzione che permette ai tuoi clienti di pagare con un’autenticazione semplice.

XPay Pro è l’ideale per:

Domiciliare i pagamenti ricorrenti

Accettare pagamenti da tutto il mondo

Personalizzare la pagina di checkout del tuo sito

Inoltre, attivarlo non ha nessun costo, né commissioni di storno o spese di chiusura contratto. Sempre incluso con XPay troverai: Nexi Boost, sicurezza avanzata grazie a un sistema evoluto per la prevenzione in tempo reale delle frodi e un back office evoluto, per monitorare le tue vendite tramite strumenti di reportistica integrabili con il tuo gestionale.

In più, il programma Protection Plus è incluso nel contratto di convenzionamento con XPay Pro (al prezzo di 2,50 euro al mese). Il tuo scopo è supportarti nell’ottenere la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS, obbligatoria per i Circuiti internazionali. Ciò ti protegge dalle sanzioni previste in caso di inadempimento, garantendo la tua conformità alle normative di sicurezza più rigide.

In conclusione, XPay Pro è la soluzione avanzata di cui hai bisogno per accettare pagamenti di ogni tipo in totale flessibilità. Con il canone mensile a zero, le basse commissioni e la gamma completa di servizi offerti, è un’opportunità da non perdere: attiva XPay Pro direttamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.