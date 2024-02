Nexo: criptovalute, carte, prestiti e molto altro, è la piattaforma più completa

Nexo è la piattaforma online pensata per gli utenti vogliono acquistare e vendere criptovalute, sfruttando tutti i vantaggi garantiti dal settore. Per gli utenti di Nexo, però, c’è anche la possibilità di sfruttare la Nexo Card, disponibile sia in modalità Credito che in modalità Debito.

La carta include la possibilità di passare da una modalità all’altra, per effettuare acquisti in euro, in dollari o anche in criptovalute, ricevendo anche un cashback del 2% in caso di utilizzo della modalità Credito.

Da notare, inoltre, che con Nexo è possibile accedere a una linea di credito, con interessi a partire dallo 0%. Si tratta di una piattaforma pensata per un utilizzo a 360 gradi e per vivere il mondo della finanza in modo più completo e moderno.

Per iniziare a usare Nexo è sufficiente creare un account, tramite una semplice procedura guidata accessibile dal sito ufficiale, disponibile tramite il link riportato qui di sotto.

Nexo: criptovalute, carta di pagamento e molto altro in un’unica piattaforma

Con Nexo è possibile accedere a tanti servizi in un’unica piattaforma. A disposizione dei suoi utenti, infatti, Nexo propone:

la possibilità di acquistare criptovalute , con possibilità di sfruttare fino a l16% di interesse quando si ricaricano gli asset

, con possibilità di sfruttare fino a l16% di interesse quando si ricaricano gli asset accedere a un servizio di scambio di criptovalute

richiedere la Nexo Card, disponibile in modalità Debito o Credito (con cashback del 2%)

disponibile in modalità Debito o Credito (con cashback del 2%) poter richiedere un prestito con interessi da 0%

Per iniziare a utilizzare Nexo basta creare un nuovo account. Per farlo è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Da notare che la piattaforma ha già attirato milioni di utenti da tutto il mondo e, soprattutto, ha raccolto recensioni molto positive, con un giudizio medio di 4,7 stelle su 5 tra le recensioni di Trustpilot.

Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.