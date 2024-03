Nexo: fino al 16% di interesse annuo su crypto e stablecoin

Nexo è una piattaforma che permette di acquistare, scambiare e detenere oltre 70 criptovalute, offrendo la possibilità di guadagnare interessi sulle proprie crypto e stablecoin, oltre che di richiedere prestiti garantiti da asset digitali.

Con Nexo è possibile acquistare criptovalute in pochi secondi direttamente con carta o bonifico bancario istantaneo. Inoltre, questa piattaforma CeFi Nexo offre una serie di soluzioni innovative pensate sia per clienti privati che aziendali, dimostrando versatilità e adattabilità a diverse esigenze del mercato.

fino al 16% adi interessi su criptovalute e stablecoin

Nexo permette agli utenti di guadagnare fino al 16% all’anno sulle proprie criptovalute e stablecoin, con opzioni di risparmio flessibili o vincolate. L’opzione “Flex” permette di scambiare, vendere o prelevare i propri asset in qualsiasi momento, senza alcun vincolo, ricevendo gli interessi attraverso pagamenti giornalieri. I termini “Fissi”, a scelta di 1, 3 o 12 mesi, offrono invece tassi d’interesse più alti alla scadenza del termine.

Un’altra soluzione offerta da Nexo è l’opzione Dual Investment, che consente di sottoscrivere strategie automatizzate di acquisto e vendita. Inoltre è possibile impostare acquisti ricorrenti seguendo per seguire un programma costante mitigando così la volatilità del mercato.

Crypto Credit Line

Con le Crypto Credi Line, Nexo permette agli utenti di richiedere un prestito immediato utilizzando le proprie criptovalute depositate come garanzia, con tassi a partire dallo 0% e senza costi aggiuntivi. L’importo preso in prestito può essere ripagato senza un piano di pagamento fisso, inoltre è possibile scegliere tra fiat, criptovalute o una combinazione di entrambi per ripagare la propria linea di credito.

Nexo Card

Recentemente Nexo ha anche introdotto la Nexo Card, gratuita e senza canone, che si può richiedere direttamente tramite l’app. La carta permette di effettuare pagamenti e acquisti in 90 milioni di negozi, con la possibilità di guadagnare fino al 2% in cashback in cripto su ogni transazione.

