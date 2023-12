Next: l'offerta di Crédit Agricole dedicata agli under 35

Il conto “Next” è il nuovo conto corrente progettato da Crédit Agricole specificamente per i giovani sotto i 35 anni e che si può gestire completamente tramite canali digitali.

Quest’offerta di Crédit Agricole include un conto e una carta di debito Visa a canone zero per i primi due anni, mirando a fornire un facile accesso ai servizi bancari per i giovani adulti.

Apri online il conto Next di Crédit Agricole

La carta di debito Visa inclusa nel pacchetto è utilizzabile per pagamenti online e da Wallet con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Per la sicurezza, la carta può essere messa in pausa o bloccata digitalmente in caso di furto. Inoltre, è possibile gestire i limiti di spesa e attivarla per pagamenti all’estero tramite l’app. Il PIN della carta può essere visualizzato sempre e ovunque attraverso l’app o il servizio di Home Banking.

Inoltre, il conto è supportato da una rete di filiali e un consulente dedicato, offrendo assistenza personalizzata e supporto per ogni tipo di esigenza finanziaria.

Il conto “Next” di Crédit Agricole si può gestire completamente tramite canali digitali, l’app mobile offre varie funzionalità e permette di effettuare bonifici SEPA gratuiti, pagare bollettini con un tap, controllare i limiti di prelievo e seguire i movimenti contabili. L’app è compatibile con iOS (≥ 10) e Android (≥ 6).

Il conto permette anche di salvare i contatti per effettuare pagamenti rapidi e consente di gestire il proprio portafoglio titoli, rimanendo sempre aggiornati sul mercato.

Il conto Next” di Crédit Agricole si può aprire direttamente online seguendo cinque semplici passaggi. Per completare la procedura è necessario selezionare la filiale, inserire i dati anagrafici, completare il profilo, identificarsi tramite Videoselfie o bonifico, e infine firmare i contratti.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole visita il sito ufficiale cliccando qui.