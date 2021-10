NEXT RTX DAY (16 ottobre): ZOTAC GeForce RTX 30 in vendita

Trovare le schede video più recenti è ancora abbastanza difficile, anche se la situazione è migliorata rispetto a qualche mese fa. Gli utenti che cercano le GPU NVIDIA GeForce RTX 30 non possono perdere il secondo RTX DAY che avrà luogo nei negozi NEXT di Limbiate e Milano (via Procaccini). Per l'intera giornata del 16 ottobre sarà possibile acquistare quattro modelli di ZOTAC.

NEXT RTX DAY: centinaia di ZOTAC GeForce RTX 30

Il nuovo RTX DAY è stato organizzato poche settimane dopo il primo appuntamento, visto il grande successo ottenuto. Nei due negozi di Limbiate e Milano Procaccini saranno disponibili le schede video ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC, GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC, GeForce RTX 3080 Trinity OC e GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC. Come si intuisce dal suffisso OC (overclock), le frequenze di funzionamento sono leggermente superiori a quelle standard.

La ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC è una scheda dual slot con sistema di raffreddamento IceStorm 2.0 composto da un dissipatore in alluminio e heat pipe in rame. Il calore viene smaltito da due ventole con velocità di rotazione indipendente. La GPU integra 3.584 CUDA Core a 1.807 MHz. Sulla scheda ci sono 12 GB di RAM GDDR6 con bus a 192 bit. La staffa posteriore ospita tre DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1.

La ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC integra 4.864 CUDA Core a 1.695 MHz. Sulla scheda ci sono 8 GB di RAM GDDR6 con bus a 256 bit. La ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity OC integra 8.704 CUDA Core a 1.725 MHz. Sulla scheda ci sono 10 GB di RAM GDDR6X con bus a 320 bit.

Infine, la ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity OC integra 10.240 CUDA Core a 1.695 MHz. Sulla scheda ci sono 12 GB di RAM GDDR6X con bus a 384 bit. Le ultime due schede occupano tre slot e hanno un sistema di raffreddamento con tre ventole.

Durante l'evento del 16 ottobre, NEXT offrirà i quattro modelli a partire da 399,00 euro. Questi sono gli indirizzi dei due punti vendita: