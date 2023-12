Next Under 35: il conto corrente gratuito per i giovani

Crédit Agricole ha da tempo lanciato un’innovativa offerta destinata ai giovani adulti: il conto “Next Under 35”. Questo servizio, completamente gestibile tramite app e piattaforma di home banking, offre un canone mensile gratuito e una carta di debito VISA, due aspetti che lo rendono appetibile a chi vuol risparmiare sui costi di gestione che spesso sono presenti in prodotti come questo.

Next Under 35: la soluzione di Crédit Agricole

Next Under 35 non solo presenta un canone gratuito sia per il conto che per la carta di debito VISA nei primi due anni, ma offre anche prelievi senza commissioni presso gli sportelli ATM del gruppo Crédit Agricole in Italia e in Europa.

Carta di debito VISA

La carta di debito VISA inclusa nel conto assicura massima praticità, con la possibilità di utilizzare i principali portafogli digitali, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, per pagare comodamente con il proprio smartphone nei negozi fisici. La gestione flessibile del conto tramite app consente di controllare i massimali di prelievo e spesa, sospendere la carta quando necessario e visualizzare il PIN in qualsiasi momento, se lo hai dimenticato.

Facilità di accesso e sicurezza avanzata

L’applicazione del conto non solo offre la consultazione del saldo e l’attivazione di nuovi servizi, ma anche la ricezione di notifiche in tempo reale su ogni transazione, in entrata e in uscita. Inoltre, facilita il contatto con consulenti dedicati o operatori bancari, garantendo un servizio clienti accessibile, anche in assenza di filiali locali.

Next Under 35 di Crédit Agricole si presenta come un’opzione moderna e conveniente per i giovani alla ricerca di un conto corrente adatto alle loro esigenze quotidiane e senza spese aggiuntive. Aprire il conto è semplice e veloce: basta visitare la pagina ufficiale, cliccare su “Apri il conto” in alto a destra e seguire i passaggi indicati. In pochi minuti, la richiesta sarà completata e la carta sarà recapitata direttamente a casa.

