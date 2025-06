NFC Release 15: pagamenti più semplici e rapidi

NFC Forum ha annunciato la versione 15 della popolare tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. Uno dei miglioramenti riguarda l’incremento della distanza tra i dispositivi. Le specifiche tecniche sono già disponibili per i membri dell’associazione. In autunno verrà avviata la procedura di certificazione.

Novità di NFC Release 15

Lo standard NFC viene sfruttato principalmente per i pagamenti mobile in modalità contactless tramite smartphone o smartwatch, ma può essere usato anche per scambiare dati tra due dispositivi, effettuare il pairing tra dispositivi o leggere etichette informative. In tutti i casi è necessario quasi toccare il POS, l’altro dispositivo e l’etichetta, in quanto la distanza non deve superare 0,5 centimetri.

Con la release 15 è stata incrementata la distanza massima di quattro volte. Una connessione NFC può ora avvenire anche da una distanza di 2 centimetri. Ciò semplifica e velocizza l’uso contactless, soprattutto durante i pagamenti mobile con gli smartwatch (che hanno antenne più piccole). Non verranno più mostrati errori sul POS a causa di un allineamento non perfetto tra i dispositivi.

Nonostante l’aumento della distanza, NFC Forum sottolinea che viene sempre garantita la sicurezza durante i pagamenti. Alcuni dispositivi supportano già l’interazione a distanza maggiore. L’associazione vuole però definire uno standard valido per tutti i dispositivi.

Con la versione 15 è stato inoltre aggiunto il supporto per lo standard NFC Digital Product Passport (NDPP) che permette di collegare un prodotto fisico al suo gemello digitale, ovvero un record con tutte le informazioni sul prodotto. Sarà sufficiente “toccare” l’etichetta che contiene il link al passaporto digitale online.