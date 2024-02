Nice annuncia Yubii Home Pro per una domotica aperta e compatibile

Nice ha annunciato una nuova versione del dispositivo che funge da controller principale per il proprio ecosistema Smart Home. Grazie al nuovo Yubii Home Pro, infatti, si ampliano le possibilità di gestione della domotica casalinga e la piattaforma viene ad avere potenzialità nuove che donano ancor più appetibilità a tutto il mondo Yubii/Nice/Fibaro.

Yubii Home Pro

Yubii Home Pro, cuore pulsante della casa intelligente Nice, è il gateway multifunzione che consente di controllare simultaneamente anche piu di 200 dispositivi e di impostare molteplici scenari legati al controllo degli accessi, all’automazione di impianti di sicurezza, riscaldamento, illuminazione, home entertainment, fino alla gestione di schermature solari ed elettrodomestici.

Grazie alla nuova versione, insomma, si apre all’ecosistema una potenza di fuoco superiore, potendo controllare il tutto da remoto tramite l’apposita Yubii App nonché, grazie alla piena compatibilità con Apple Watch, anche da smartwatch. Ad essere particolarmente rilevante è la piena compatibilità con più di 3000 dispositivi, anche di altre marche: quel che viene a configurarsi è uno dei principali ecosistemi domotici aperti disponibili per l’utenza: non walled garden limitati ed onerosi, ma una piattaforma sulla quale poter innestare i propri dispositivi preferiti.

Coloro i quali costruiranno la propria domotica attorno ad un Yubii Home Pro, ad esempio, potranno far leva sulla compatibilità con lampadine come quelle Philips Hue, su valvole termostatiche smart come quelle Tado, su sensori o videocamere di sorveglianza come quelli Netatmo, oppure sui sistemi fotovoltaici come quelli Solaredge. A tutto ciò si aggiunge ovviamente l’intera gamma Fibaro, brand sotto il controllo Nice.

Il numero dei prodotti della gamma si amplia ormai continuamente: in coabitazione con Yubii Home Pro, Nice apre alla creazione di scenari personalizzati insieme al Motion Control (per il controllo del movimento in casa), al Roll-Control 2 (per la gestione delle tapparelle e delle tende da sole), allo Smoke Control ed al Flood Control (per la gestione del rischio di fumo o allagamento) e altro ancora. Tutto ciò, peraltro, con installazioni estremamente semplici e non invasive:

Utilizzando la più recente tecnologia wireless ad alte prestazioni, Yubii Home Pro è estremamente flessibile, in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di progetto e a diversi spazi abitativi, senza richiedere interventi di muratura invasivi. Inoltre, è una soluzione sostenibile, in quanto evita cablaggi non necessari.

Ciò che sta costruendo il gruppo è un ecosistema aperto che si mette in filosofica concorrenza con i sistemi chiusi più noti (BTicino in primis). Le applicazioni sono innumerevoli: dal risparmio energetico alla sicurezza, dal controllo degli scenari alla videosorveglianza, passando per un vasto paniere di sensori e controlli che consentono di gestire la casa in automatico e da remoto.