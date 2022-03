Niente più auricolari sporchi: il prodotto che ti serviva proprio

Auricolari wireless da tutte le parti, ma se ne hai un paio sai benissimo che non sono autopulenti. Ebbene, nel 2022 ancora non hanno inventato questo sistema e nell’assenza, devi pur provvedere in qualche modo. Per questo motivo ti suggerisco questo prodottino 2 in 1 che nel giro di qualche secondi ti risolve il problema. Non è questione di pulizia e igiene, gli auricolari vanno nelle orecchie e per forza di cosa prima o poi si sporcano.

Preservale spendendo appena 12 euro su Amazon e risolvi il problema. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Pulisci i tuoi auricolari wireless, ne hanno bisogno

Io già ti vedo con degli stuzzicadenti in mano a cercare di pulire le tue wearable. Neanche il restauratore in Toy Story 2 era così applicato nel ricucire il bracco di Woody, te lo dico.

Per non rischiare di combinare guai, questo prodottino qua su Amazon è un toccasana. Non solo ha uno spazzolino integrato, ma con la punta creata appositamente per questo scopo non rischi di danneggiare nessuna componente e soprattutto di forare la protezione tra la parte esterna e la componentisica interna. Altrimenti sai che fattaccio!

Sicuro e di dimensioni piccole, te lo porti sempre in borsa o lo metti nel portapenne sulla scrivania così una volta ogni tanto lo tiri fuori e pulisci le wearable quando ne hai bisogno.

Ps: c’è scritto per AirPods ma lo utilizzi con qualunque tipologie di cuffia indipendentemente dal marchio.

Acquista subito questo prodottino unico su Amazon per rendere i tuoi auricolari Bluetooth come nuovi. Spendi appena 12€ ma credimi, ne vale totalmente la pena. Con Prime attivo sul tuo account li ricevi a casa senza dover spendere un singolo euro in più: le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.