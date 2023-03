Niente più fila in banca, con SelfyConto fai tutto online

Esistono poche cose fastidiose tanto quanto stare per ore in fila, andando a perdere tempo inutilmente.

Eppure, questo tipo di situazione è la prassi in una qualsiasi banca tradizionale. Anche gli istituti con più sportelli e con il personale più veloce non può evitare il formarsi di code in determinati orari.

Questo tipo di problema, di fatto, viene totalmente annullato scegliendo il giusto conto online. Questo nuovo modo di intendere le banche, infatti, sta rivoluzionando l’intero settore grazie alla sua comodità e al risparmio di tempo che offre ai correntisti.

In questo specifico contesto, il nome di SelfyConto è uno dei più apprezzati e diffusi nel nostro paese.

Il motivo di tale successo? Questo conto digitale è in grado di abbinare tutti i vantaggi dei più moderni servizi di online banking con le certezze proposte da un istituto bancario classico.

Non per niente, SelfyConto è un servizio legato a Banca Mediolanum, un nome che non necessita di particolari presentazioni.

Non sopporti le fila in banca? Ecco una soluzione per evitare di sprecare tempo

La mission di SelfyConto, in questo senso, è a dir poco chiara: l’intenzione è quella di valorizzare il tempo del cliente.

Per fare ciò, la piattaforma offre una serie di condizioni molto vantaggiose come un canone di tenuta conto a costo zero fino ai 30 anni, fattore che ha reso tale opzione molto apprezzata dall’utenza più giovane.

Nonostante ciò, SelfyConto offre comunque un accesso facilitato anche agli over 30, con un anno di tenuta conto gratis per tutti.

Ciò che va però a rendere ancora più interessante la piattaforma è la comodità. Non solo questo conto permette di evitare lunghe file davanti allo sportello bancario, ma offre anche vantaggi come:

operazioni bancarie gratuite ;

; possibilità di effettuare pagamenti digitali tramite smartphone/smartwatch ;

; effettuare operazioni di trading online (in 24 mercati mondiali).

Oltre a quanto detto finora, il servizio proposto da SelfyConto include una carta di debito gratuita attraverso cui effettuare prelievi gratuiti da ATM in area euro.

Una serie di vantaggi, dunque, che non riguardano solo la comodità ma anche la convenienza delle transazioni digitali e non.

