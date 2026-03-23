Niente più stress con il robot DREAME D20 Air Plus che aspira e lava i pavimenti

Dopo aver visto il funzionamento di un robot aspirapolvere da una tua amica hai deciso di acquistarlo anche tu, per stressarti di meno e avere i pavimenti perfettamente puliti? Allora ecco l’offerta giusta da non farsi scappare oggi. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot DREAME D20 Air Plus a soli 179 euro, anziché 199 euro.

Per ciò che offre il prezzo era già ottimo in partenza e dunque con lo sconto del 10% è da prendere al volo. Tieni presente che si tratta del minimo storico e quindi non c’è tempo da perdere. Inoltre l’offerta è a tempo limitato e potrebbe scadere da un momento all’altro.

DREAME D20 Air Plus per pavimenti puliti senza sforzo

Con il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME D20 Air Plus riuscirai ad avere una pulizia di casa perfetta praticamente senza fare niente. Una volta che avrai impostato le funzioni che preferisci, attraverso l’app dedicata che puoi scaricare sul tuo smartphone, il robot gira per casa aspirando e lavando i pavimenti al posto tuo.

Gode di una potentissima aspirazione da 20.000 Pa che riesce a raccogliere tutto lo sporco sul pavimento senza tralasciare nulla e in contemporanea lo lava, grazie a un serbatoio dell’acqua con flusso regolabile e un pannetto in microfibra. Garantisce una navigazione affidabile ed è in grado di salire anche sui tappeti. Inoltre c’è inclusa la stazione di svuotamento automatico che ti permetterà di fare molta meno manutenzione. Senza dimenticare la batteria da 3200 mAh in grado di coprire 140 mq.

Non perdere tempo perché un’occasione del genere è ovviamente destinata a durare poco. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo robot DREAME D20 Air Plus a soli 179 euro, anziché 199 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritta ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.