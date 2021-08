Nine Perfect Strangers in streaming su Prime Video: guardalo ora

Hai superato indenne un'altra settimana di lavoro (o di vacanza) e vuoi trascorrere un weekend di relax in compagnia di una serie TV avvincente? Oggi su Amazon Prime Video è arrivata Nine perfect strangers,

Creata da David E. Kelley e John Henry Butterworth, è l'adattamento del romando Nove perfetti sconosciuti di Liane Moriarty. Tra i protagonisti Nicole Kidman, nei panni della direttrice di Tranquillum House, un resort benessere in cui ovviamente nulla è come sembra. Di seguito il trailer, puoi iniziare la tua mini-maratona subito su Amazon Prime Video.

Nine Perfect Strangers racconta di nove persone molto diverse tra loro che arrivano a Tranquillum House, una misteriosa oasi del benessere che promette “trasformazione totale”. Una volta lì, rimangono incantati dall'enigmatica Masha, che non si fermerà davanti a nulla per guarirli.