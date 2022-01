Il gioco Nintendo DS per i dipendenti McDonald's

Si chiama eSmart 2.0 e non passerà certo alla storia come il titolo videoludico più acclamato da pubblico e critica, ma come uno dei prodotti più bizzarri e curiosi che abbiano mai fatto il loro debutto. Si tratta del training game realizzato e distribuito nel 2010 da McDonald's ai propri dipendenti giapponesi (dunque non a livello commerciale), pensato per spiegare alcune nozioni base per assolvere alle loro mansioni.

eSmart 2.0: il gioco di McDonald's per i dipendenti

Sviluppato per Nintendo DS, il software illustra in che modo soddisfare le richieste dei clienti all'interno dei ristoranti e attraverso il servizio McDrive per chi esegue gli ordini restando in auto, preparando il Big Mac perfetto o riempiendo i bicchieri delle bibite e i contenitori delle patatine nel modo più corretto. Insomma, niente di memorabile a livello di gameplay, ma di certo a suo modo curioso.

Il titolo, molto raro e diventato nel tempo un vero e proprio oggetto del desiderio per i collezionisti, è balzato in questi giorni agli onori delle cronache poiché una copia originale è stata acquistata da Forest of Illusion. Il gruppo si occupa di preservare e conservare le produzioni del mercato videoludico, con un'attenzione particolare a quelle destinate alle piattaforme Nintendo.

We have released the long awaited McDonald's Nintendo DS cartridge titled "eSMART 2.0" (not to be confused with the previously preserved eCDP). It was created with the purpose of training employees in Japanese McDonald's restaurants, and thus, they never made it to public hands. pic.twitter.com/mhwVMCqm9g — Forest of Illusion (@forestillusion) January 12, 2022

La copia di eSmart 2.0 visibile qui sopra è stata comprata all'asta a fronte di una spesa pari a circa 300.000 yen (l'equivalente di 2.287 euro al cambio). La somma è stata raccolta grazie al contributo dei membri della community.