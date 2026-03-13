 Nintendo Switch 2: carrellata di giochi in sconto alle Offerte di Primavera
Nintendo Switch 2 e i suoi giochi sono protagonisti della festa delle Offerte di Primavera su Amazon: comprali scontati.
La tua Nintendo Switch 2 sta prendendo polvere? Allora hai bisogno di arricchire la tua libreria con tanti giochi diversi. Con la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon hai l’occasione di acquistare quanti più titoli vuoi grazie agli sconti ora in corso. Da fare da solo, in compagnia e per sfruttare tutte le novità della nuova console come i Joy Con che si trasformano in mouse o le funzioni di chat vocale. Le promozioni migliori? Le ho raccolte in questa piccola guida così da non fartene scappare neanche una.

Tutti i giochi per Nintendo Switch 2 in sconto su Amazon

Senza dilungarci troppo, trovi in promozione alla festa delle Offerte di Primavera:

Donkey Kong Bananza disponibile a 63,49€ con sconto del 21%.

Donkey Kong Bananza - Ed. Italiana - Versione su scheda

Donkey Kong Bananza – Ed. Italiana – Versione su scheda

63,4979,99€-21%
Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV disponibile a soli 57,99€ con sconto del 28%.

Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV- Ed. Italiana - Versione su scheda

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV- Ed. Italiana – Versione su scheda

57,9979,99€-28%
Leggende Pokémon: Z-A disponibile a soli 49,99€ con sconto del 17%.

Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch 2 edition - Ed. Italiana - Versione su scheda

Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch 2 edition – Ed. Italiana – Versione su scheda

49,9959,99€-17%
EA SPORTS FC 26 disponibile a soli 36,50€ con sconto del 48%.

EA SPORTS FC 26 Standard Edition Switch 2 | Videogiochi | Italiano

EA SPORTS FC 26 Standard Edition Switch 2 | Videogiochi | Italiano

41,4069,99€-41%
Animal Crossing: New Horizons disponibile a soli 56,96€ con sconto del 12%.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition - Ed. Italiana - Versione su scheda

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – Ed. Italiana – Versione su scheda

56,9664,99€-12%
The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom disponibile a soli 69,73€ con sconto del 13%.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition - Ed. Italiana - Versione su scheda

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition – Ed. Italiana – Versione su scheda

69,7379,99€-13%
Assassin’s Creed Shadows disponibile a soli 44,99€ con sconto del 25%.

Assassin's Creed Shadows (Switch 2)

Assassin’s Creed Shadows (Switch 2)

44,9959,99€-25%
Mario Kart World disponibile a soli 69,99€ con sconto del 13%.

Mario Kart World - Nintendo Switch 2 - Ed. Italiana - Versione su scheda

Mario Kart World – Nintendo Switch 2 – Ed. Italiana – Versione su scheda

69,9979,99€-13%
Hyrule Warriors: L’era dell’esilio disponibile a soli 64,99€ con sconto del 19%.

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio - Ed. Italiana - Versione su scheda

Hyrule Warriors: L’era dell’esilio – Ed. Italiana – Versione su scheda

64,9979,99€-19%
Metroid Prime 4: Beyond disponibile a soli 50,17€ con sconto del 28%.

Metroid Prime 4: Beyond-Nintendo Switch 2 Edition - Ed. Italiana - Versione su scheda

Metroid Prime 4: Beyond-Nintendo Switch 2 Edition – Ed. Italiana – Versione su scheda

50,1769,99€-28%
Star Wars Outlaws Gold Edition disponibile a soli 39,99€ con sconto del 33%.

Star Wars Outlaws Gold Edition (Switch 2)

Star Wars Outlaws Gold Edition (Switch 2)

39,9959,99€-33%
The Legend of Zelda: Breath of the Wild disponibile a soli 69,99€ con sconto del 13%.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition - Ed. Italiana - Versione su scheda

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition – Ed. Italiana – Versione su scheda

69,9979,99€-13%
Pokémon Pokopia disponibile a soli 75€ con sconto del 6%.

Pokémon Pokopia - Nintendo Switch 2 - Ed. Italiana - Versione su scheda

Pokémon Pokopia – Nintendo Switch 2 – Ed. Italiana – Versione su scheda

75,0079,99€-6%
Hades IIdisponibile a soli 47,50€ con sconto del 5%.

Pubblicato il 13 mar 2026

13 mar 2026
