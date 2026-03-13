Nintendo Switch 2: carrellata di giochi in sconto alle Offerte di Primavera

La tua Nintendo Switch 2 sta prendendo polvere? Allora hai bisogno di arricchire la tua libreria con tanti giochi diversi. Con la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon hai l’occasione di acquistare quanti più titoli vuoi grazie agli sconti ora in corso. Da fare da solo, in compagnia e per sfruttare tutte le novità della nuova console come i Joy Con che si trasformano in mouse o le funzioni di chat vocale. Le promozioni migliori? Le ho raccolte in questa piccola guida così da non fartene scappare neanche una.
Tutti i giochi per Nintendo Switch 2 in sconto su Amazon
Senza dilungarci troppo, trovi in promozione alla festa delle Offerte di Primavera:
Donkey Kong Bananza disponibile a 63,49€ con sconto del 21%.
Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV disponibile a soli 57,99€ con sconto del 28%.
Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV- Ed. Italiana – Versione su scheda
Leggende Pokémon: Z-A disponibile a soli 49,99€ con sconto del 17%.
Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch 2 edition – Ed. Italiana – Versione su scheda
EA SPORTS FC 26 disponibile a soli 36,50€ con sconto del 48%.
Animal Crossing: New Horizons disponibile a soli 56,96€ con sconto del 12%.
Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – Ed. Italiana – Versione su scheda
The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom disponibile a soli 69,73€ con sconto del 13%.
The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition – Ed. Italiana – Versione su scheda
Assassin’s Creed Shadows disponibile a soli 44,99€ con sconto del 25%.
Mario Kart World disponibile a soli 69,99€ con sconto del 13%.
Mario Kart World – Nintendo Switch 2 – Ed. Italiana – Versione su scheda
Hyrule Warriors: L’era dell’esilio disponibile a soli 64,99€ con sconto del 19%.
Hyrule Warriors: L’era dell’esilio – Ed. Italiana – Versione su scheda
Metroid Prime 4: Beyond disponibile a soli 50,17€ con sconto del 28%.
Metroid Prime 4: Beyond-Nintendo Switch 2 Edition – Ed. Italiana – Versione su scheda
Star Wars Outlaws Gold Edition disponibile a soli 39,99€ con sconto del 33%.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild disponibile a soli 69,99€ con sconto del 13%.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition – Ed. Italiana – Versione su scheda
Pokémon Pokopia disponibile a soli 75€ con sconto del 6%.
Pokémon Pokopia – Nintendo Switch 2 – Ed. Italiana – Versione su scheda
Hades IIdisponibile a soli 47,50€ con sconto del 5%.