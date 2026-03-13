Nintendo Switch 2: carrellata di giochi in sconto alle Offerte di Primavera

La tua Nintendo Switch 2 sta prendendo polvere? Allora hai bisogno di arricchire la tua libreria con tanti giochi diversi. Con la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon hai l’occasione di acquistare quanti più titoli vuoi grazie agli sconti ora in corso. Da fare da solo, in compagnia e per sfruttare tutte le novità della nuova console come i Joy Con che si trasformano in mouse o le funzioni di chat vocale. Le promozioni migliori? Le ho raccolte in questa piccola guida così da non fartene scappare neanche una.

Tutti i giochi per Nintendo Switch 2 in sconto su Amazon

Senza dilungarci troppo, trovi in promozione alla festa delle Offerte di Primavera:

Donkey Kong Bananza disponibile a 63,49€ con sconto del 21%.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV disponibile a soli 57,99€ con sconto del 28%.

Leggende Pokémon: Z-A disponibile a soli 49,99€ con sconto del 17%.

EA SPORTS FC 26 disponibile a soli 36,50€ con sconto del 48%.

Animal Crossing: New Horizons disponibile a soli 56,96€ con sconto del 12%.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom disponibile a soli 69,73€ con sconto del 13%.

Assassin’s Creed Shadows disponibile a soli 44,99€ con sconto del 25%.

Mario Kart World disponibile a soli 69,99€ con sconto del 13%.

Hyrule Warriors: L’era dell’esilio disponibile a soli 64,99€ con sconto del 19%.

Metroid Prime 4: Beyond disponibile a soli 50,17€ con sconto del 28%.

Star Wars Outlaws Gold Edition disponibile a soli 39,99€ con sconto del 33%.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild disponibile a soli 69,99€ con sconto del 13%.

Pokémon Pokopia disponibile a soli 75€ con sconto del 6%.

Hades IIdisponibile a soli 47,50€ con sconto del 5%.