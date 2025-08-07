Nintendo Switch 2 in sconto con il codice SEGRETO, anche in 3 rate

La Nintendo Switch 2 è approdata sul mercato da ormai più di un mese e in queste settimane si è sentito parlare molto della nuova console gaming. Se hai sempre desiderato avere il vecchio modello, ora puoi portare a casa quello nuovo e godere di numerosi miglioramenti diversi. Non perdere l’occasione su eBay dove il codice TECHAUG25 ti permette di acquistarla in sconto, diventa tu a soli 455 euro invece di 479 euro e puoi pagare anche PayPayl e Klarna in 3 comodissime rate senza interessi.

Utilizzala in tre modalità differenti e partecipa anche alle chat con gli amici per elevare il multiplayer a un nuovo livello. Nintendo Switch 2 ha diverse aggiunte rispetto alla console di vecchia generazione e sono tutte state pensate per rendere il divertimento ancora più stupefacente. In modalità da tavolo, direttamente in dock oppure in versione portatile. Non c’è modo di rimanere delusi ma anzi, la porti sempre con te. A renderla unica c’è uno schermo nettamente più grande rispetto al passato e migliore anche in qualità visto che raggiungi il FULL HD e persino il 4K quando la colleghi al televisore.

Quali sono i cambiamenti essenziali? Il design rimane quasi invariato in termini di forme ma i Joy Con sono protagonisti di un upgrade con il loro attacco che ora è diventato magnetico (molto forte, non c’è modo di incontrare problemi) e la presenza di ben due porte USB C: una superiore e una inferiore per ricarica e accessori collegati senza intoppi. La docking station ha una ventola tutta sua che aiuta a mantenere le temperature della console ottimali e, in più, puoi giocare usando i controller come se fossero dei veri e propri mouse grazie ai nuovi sensori di cui sono in possesso. Anche la memoria ti strizza l’occhio con i suoi 256GB di base.

A soli 455 euro anziché 479 euro su eBay, Nintendo Switch 2 la porti a casa usando il codice TECHAUG25.