Nintendo Switch 2 + Mario Kart World festeggiano Amazon con prezzo speciale

Ad inizio estate Nintendo Switch 2 ha fatto la sua apparsa sul mercato. Da quando è uscita non ha fatto che stuzzicare la tua curiosità? Portala a casa senza alcun ripensamento scegliendo il bundle che unisce la console di nuova generazione con Mario Kart World. Paghi il tutto a prezzo speciale grazie allo sconto IT15Y di Amazon che è disponibile grazie alla sua festa di compleanno. Usalo al pagamento e metti in carrello a 494 euro il tuo desiderio.

Nintendo Switch 2 è la console di nuova generazione del colosso giapponese. Al suo interno integra diverse migliorie rispetto alla vecchia versione e, alcune di queste, sono ben visibili ad occhio nudo. Infatti è più grande rispetto alla generazione scorsa e offre un modo tutto nuovo di giocare. In confezione arriva con tutto il necessario per metterla in funzione ossia i Joy Con, la docking station, i vari cavi e ovviamente il codice per riscattare Mario Kart World in versione digitale.

Con il suo display e il suo sistema di blocco magnetico per i controller, ora è più semplice giocare e sfruttarla sia in modalità portatile che tavolo. Quest’ultima subisce una miglioria con il nuovo stand più ampio e più inclinabile. Anche la visione migliora con una qualità che raggiunge uno spettacolare 4K a 120fps quando la connetti al televisore attraverso la docking station. Lo spazio interno di 256GB è espandibile con le varie memorie disponibili sul mercato e sfruttando anche la doppia porta USB-C ora puoi aggiungere accessori come la Webcam per giocare in modo innovativo e rimanere in contatto con i tuoi amici attraverso la chat integrata. Tutto questo non ti basta? Stacca i Joy Con e usali come dei veri e propri mouse grazie alla nuova modalità.

Nintendo Switch 2 + Mario World Kart li metti in carrello a soli 494 euro su Amazon usando il codice IT15Y.