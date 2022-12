Nintendo Switch 2021 e 2022: due sconti di fine anno

Nonostante siano trascorsi ormai quasi sei anni dal suo lancio, Nintendo Switch rimane ancora oggi una console apprezzata dagli appassionati di tutte le età, anche per la sua formula ibrida che permette di giocare sia collegandola al televisore sia in modalità portatile. Oggi è protagonista con due sconti Amazon riservati a due differenti versioni commercializzate.

Gli sconti Amazon su Nintendo Switch

In entrambi i casi è garantita la piena compatibilità con tutti i giochi del catalogo. Ci sono i controller Joy-con da attaccare ai lati dello schermo o da staccare a seconda della situazione, senza dimenticare lo schermo touch da 6,2 pollici. Ecco dunque le due edizioni della piattaforma proposte oggi dall’e-commerce in offerta.

Dunque, quali sono le differenze? Di fatto, cambia solo il packaging, la confezione. A livello di specifiche tecniche e funzionalità non ci sono variazioni. Il consiglio è dunque quello puntare sulla versione più economica, ripiegando eventualmente su quella leggermente più costosa in caso di sold out.

Attenzione: non si tratta del modello OLED con display più grande e pannello evoluto. Per questo è necessario fare riferimento a un’altra scheda prodotto.

