Nintendo Switch a soli 240 euro su eBay? Meglio fare presto

Se sei alla disperata ricerca di una Nintendo Switch, su eBay arriva l’occasione giusta per portarla a casa. Grazie al codice sconto NOV21EDAYS, infatti, la variante grigia della console Nintendo può essere tua a soli 242,91 euro con spedizione gratuita.

Nintendo Switch: caratteristiche tecniche

La Nintendo Switch rappresenta una delle console più richieste, grazie ad una versatilità mai vista prima nella storia dei videogiochi. La proposta della grande N garantisce ben 3 modalità d’uso che consentono letteralmente di giocare ovunque e con chiunque. Innanzitutto, grazie alla Docking Station, la console può essere collegata alla TV ed utilizzata come qualsiasi piattaforma domestica. Una volta estratta, avrai a disposizione un vero e proprio tablet con display touchscreen da 6,2 pollici che fornisce le modalità “tavolo” e “portatile”. Nel primo caso la console può essere appoggiata su qualsiasi superficie, grazie allo stand integrato, e condividere lo schermo con gli amici. Nel secondo caso, invece, basta agganciare i due Joycon al tablet ed utilizzarla come una tradizionale console portatile. Da questo punto di vista, le possibilità offerte dalla console sono davvero infinite.

Naturalmente ciò che ha davvero stupito della console in questi anni, è la potenza che questa riesce ad offrire in modalità portatile. Nintendo Switch, infatti, è stata l’unica ad offrire le giuste performance per giocare in mobilità a titoli come The Witcher 3: Wild Hunt o Doom. Da non sottovalutare sono poi le esclusive Nintendo come Super Mario o The Legend of Zelda che ormai da decenni accompagnano l’intrattenimento di grandi e piccoli. Ottimo, infine, Ring Fit Adventure che propone una soluzione interattiva e divertente per avvicinare soprattutto i più piccoli al mondo dello sport. Insomma, Nintendo Switch è l’unica console sul mercato che mette d’accordo tutti ed è in grado di offrire un intrattenimento adatto a tutta la famiglia.

Con il codice NOV21EDAYS da inserire al momento del pagamento, la Nintendo Switch nella sua variante grigia è disponibile su eBay a soli 242,91 euro.