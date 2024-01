Nintendo Switch a 255€ è l'affare gaming del giorno

Una segnalazione veloce per il super sconto su Amazon che, in queste ore, propone la console Nintendo Switch a un prezzo davvero conveniente. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta né quante siano le unità in promozione: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito per non perdere l’occasione, il sold out potrebbe essere dietro l’angolo.

L’offerta Amazon di oggi su Nintendo Switch

È la versione della console con i Joy-con Rosso Neon e Blu Neon. La si può utilizzare sia collegata al televisore, per interagire con i giochi sul grande schermo del salotto, oppure in mobilità grazie al display integrato. Il design modulare dei controller permette inoltre di configurarli in modalità diverse a seconda della sessione di gioco: da soli o in compagnia, non è mai un problema. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 255 euro, grazie allo sconto su Amazon proposto in questo momento, Nintendo Switch è un affare che garantirà una massiccia dose di divertimento per tutta la famiglia. Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita e sulla consegna a domicilio in pochi giorni.

Stai cercando il gioco giusto per iniziare? Dai uno sguardo allo sconto su Mario Kart 8 Deluxe che porta il titolo di corse al suo prezzo minimo storico. Con decine di personaggi tratti dall’universo di Super Mario e numerosi tracciati diversi, è un acquisto fortemente consigliato. In alternativa, c’è anche l’offerta su Super Mario Bros. Wonder, appena uscito e già acclamato come un capolavoro in grado di definire un nuovo standard per il genere platform. Ancora una volta, Nintendo ha fatto centro. In entrambi i casi si tratta della versione fisica, su scheda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.