Nintendo Switch: il prezzo su Amazon scende del 20%

State aspettando da tempo di poter acquistare la tanto desiderata Nintendo Switch? Allora potreste approfittarne proprio oggi sfruttando l’ottima promozione di Amazon riguardante la console in colorazione Blu e Rosso Neon. Nel celebre sito di e-commerce il prezzo scende da 329,99 euro a soli 263 euro grazie a uno sconto del 20% che non è niente male. Presente anche la possibilità di acquistare la console a rate con Cofidis.

Nintendo Switch: importante calo di prezzo su Amazon

Si tratta della versione più recente della console, quella del 2021, caratterizzata da piccole migliorie sul fronte hardware e riguardanti l’autonomia. In dotazione i due controller Joy-con e il Dock Set per connetterla al televisore. Importante ricordare la caratteristica principale di questa console di Nintendo: tutti i giochi possono essere eseguiti anche in formato portatile, semplicemente estraendo il dispositivo e sfruttando il suo display touch.

Insomma, grazie alla stupenda promozione di Amazon potete portarvela a casa al costo di 263 euro grazie allo sconto del 20% sul prezzo di listino di 329,99 euro. Non sottovalutate la possibilità di acquistarla anche a rate grazie a Cofidis

