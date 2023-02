Nintendo Switch Lite: che prezzo su eBay con questo coupon

Sono ormai pochissime le unità di Nintendo Switch Lite rimaste a disposizione su eBay ad un grandissimo prezzo. Applicando il codice “CASA23” al momento del pagamento puoi pagarla infatti soltanto 184 euro con spedizione gratuita, immediata e compresa nel prezzo. Acquistandola oggi puoi riceverla infatti nel giro di massimo 72 ore.

Il venditore ha quasi 80.000 feedback tutti positivi e sei comunque coperto dalla garanzia cliente eBay che ti permette di optare per il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Nintendo Switch Lite in offerta su eBay: che prezzo!

Nintendo Switch Lite è una speciale versione della famosa console pensata interamente per il gioco in mobilità. Compatibile con l’intera libreria di giochi per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile è l’ideale per chi ha tante occasioni per giocare fuori casa o preferisce comunque l’esperienza handheld.

La console è dotata di un display da 5.5 pollici con risoluzione HD mentre l’intero corpo macchina è decisamente più compatto rispetto la versione originale: la durata della batteria garantita arriva fino a 7 ore, perfetta per lo scopo per cui è stata progettata.

Puoi avere dunque Nintendo Switch Lite su eBay all’incredibile prezzo di 184 euro. Devi solo applicare il coupon “CASA23” prima del pagamento e soprattutto sbrigarti: i pezzi rimasti a questo prezzo sono pochissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.