Nintendo Switch Lite: la colorazione blu su eBay arriva a un prezzo WOW

Attendevate da tempo la possibilità di acquistare un fantastico Nintendo Switch Lite, ma non volevate spendere grosse cifre? Su eBay è arrivata l’occasione perfetta perché potete pagarlo, nella sua versione blu, soltanto 189,90 euro. E non solo perché avrete anche la spedizione inclusa nel prezzo con corriere espresso che vi assicura la consegna nel giro di pochi giorni.

Nintendo Switch Lite: un affare da non perdere a questo prezzo

Nintendo Switch Lite è la versione esclusivamente portatile della nota console da gioco ibrida di Nintendo. Dotata di display con diagonale da 5.5 pollici, ha un corpo più compatto e leggero rispetto l’edizione top della gamma Switch rivolgendosi esclusivamente a coloro che vogliono giocare in mobilità.

Per questa ragione non nella confezione non troverete il celebre lo stand per collegarla alla TV, ma resta garantita la compatibilità per tutti i giochi della libreria Nintendo Switch. Quindi non preoccupatevi perché l’unica vera mancanza saranno i Joy-Con. Switch Lite nasce per soddisfare l’esigenza videoludica per coloro che hanno tante occasioni per giocare fuori casa oppure in generale preferiscono l’esperienza handheld di una tipica console portatile.

Il prezzo è molto conveniente ed è uno dei più bassi di sempre. Andate subito su eBay per acquistare la vostra nuova Nintendo Switch Lite a soli 189,90 euro con consegne rapide e gratuite in tutta Italia. Il venditore è assolutamente affidabile grazie al 99,9% di feedback positivi su oltre 1000 recensioni.

