Nintendo Switch OLED Bianca: gioca ovunque, oggi a 268€

Il nuovo codice sconto di eBay sta facendo fare tantissimi affari a moltissimi utenti! Tu cosa stai aspettando? Oggi la console più versatile al mondo è in offerta speciale a un prezzo imperdibile. Acquista adesso la Nintendo Switch OLED Bianca a soli 268,91€, invece di 369,90€! Un’occasione davvero incredibile che ti sta facendo già girare la testa, vero?

Allora non sprecare altro tempo, sono rimasti solo gli ultimi pezzi e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Ecco perché devi essere molto veloce se vuoi ottenere questo risparmio. Aggiungi la tua console al carrello, poi continua confermando l’ordine fino alla pagina del metodo di pagamento. Prima di confermare, inserisci il Coupon NOVEMBRE24 nella casella “Codici Sconto”.

Una volta confermato, al check out pagherai la tua nuova Nintendo Switch OLED Bianca solo 268,91€. Niente male vero? Allora approfitta adesso di questa incredibile offerta, finché è ancora disponibile. Tra l’altro, hai anche inclusa la garanzia Italia e la consegna gratuita con spedizione veloce direttamente a casa tua.

Nintendo Switch OLED Bianca: gioca con stile ovunque tu sia

Grazie a una Nintendo Switch OLED Bianca puoi giocare con stile ovunque tu sia. Il design moderno e total white la rende ancora più bella da vedere. Inoltre, il suo display da 7 pollici con tecnologia OLED è perfetto per goderti i tuoi giochi preferiti in qualsiasi posto che sia spiaggia, sala d’attesa, mezzi pubblici o altro. Acquistala adesso a soli 268,91€ con NOVEMBRE24.

Essendo versatile, puoi sfruttarla in mobilità con i due Joy-Con installati a fianco del display oppure uniti insieme come Gamepad sfruttando lo stand del display. Inoltre, a casa, collegandola al televisore, puoi sfruttarla come comodissima console per giocare con i tuoi amici a qualsiasi sfida o ai tuoi giochi preferiti con una risoluzione più ampia.

Estremamente realistica, la vibrazione dei Joy-Con riproduce fedelmente il contenuto a cui stai giocando. Acquista adesso Nintendo Switch OLED Bianca con NOVEMBRE24. Puoi decidere di pagarla in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.