Nintendo Switch OLED bianco a soli 289€: promozione ASSURDA prima di Natale!

Giornalmente eBay mette a disposizioni numerose promozioni, tuttavia oggi ce n’è una davvero incredibile considerando il periodo in cui ci troviamo e il prodotto in offerta. Riguarda lo splendido Nintendo Switch OLED in colorazione bianca che si può acquistare in super prezzo proprio prima delle festività natalizie. Solo 289,99 euro, invece di 349,99 euro. Lo sconto del 17% permette di risparmiare ben 60 euro portando il prezzo finale a una cifra molto vicino al suo minimo assoluto per questa splendida colorazione.

Nintendo Switch OLED a un prezzo incredibile su eBay

Nintendo Switch OLED è dotato di un super schermo e cornici ultrasottili che risaltano ulteriormente l’immagine. La dock per il collegamento alla TV include anche una pratica porta LAN che permette di raggiungere velocità superiori quando vi collegate online. Con lo stand regolabile più largo di Nintendo Switch potete anche impostare l’angolo di visualizzazione che preferite e giocare in modalità da tavolo sarà più comodo che mai. La base inclusa dispone di due porte USB, una presa HDMI utilizzabile per collegare la base alla TV oltre alla sopracitata nuova porta LAN, per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV.

Fatevi o fate il regalo di Natale perfetto sfruttando una promozione molto interessante che capita proprio in un periodo inaspettato. Nintendo Switch OLED nella sua meravigliosa e innovativa colorazione bianca ve lo portate a casa a soli 289,99 euro. Non dovete applicare nessun coupon o codici particolari, è già tutto impostato di default e fidatevi anche del venditore: ha il 99,5% di feedback positivi su quasi 94mila recensioni. Sbrigatevi perché le scorte stanno finendo!

