Nintendo Switch OLED ed. Mario Red? Oggi a prezzo bassissimo (codice)

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare una Nintendo Switch OLED, oggi è il tuo giorno fortunato. Non solo il modello di ultima generazione ma anche in edizione Mario RED con una scossa rossa che risveglia la passione per il mondo delle console. Bella, completa e con tutto il necessario per metterla subito all’opera. Tua a soli 321,01€ su eBay con sconto del 9% e codice TECHWEEK25 che fa la magia nel carrello. Non perdere tempo e acquistala al volo.

Nintendo Switch OLED in edizione rossa: il bello non smette mai di stupire

La console firmato Nintendo è tra le più famose sul mercato. In cosa cambia questa versione Mario RED e OLED? Rispetto al modello classico ci sono diverse migliorie come un display più grande e la porta LAN della docking station. Esteticamente non cambia molto, ovviamente questo modello spicca per la sua scocca e per i suoi JoyCon rossi, colore che identifica sia l’azienda che il famosissimo Super Mario.

Nello specifico, la Nintendo Switch OLED è la console da utilizzare non convenzionalmente. Grazie alle sue tre modalità di gioco puoi optare per portarla sempre con te, collegarla al televisore oppure in modalità tavolo. La peculiarità più grande è che puoi giocarci da solo o con amici e parenti a seconda dei titoli che acquisti o scarichi.

Con il display OLED che rende i neri assoluti e la visione ancora più intensa e immersiva, le prestazioni della console raggiungono un nuovo livello. La colleghi ad internet sfruttando il WiFi o usando una connessione cablata nel caso tu voglia prestazioni più eccelse quando giochi online. I controller, così come nella serie precedente, ti permettono di sbizzarrirti in modi diversi con i loro sensori di movimento, giroscopio e così via. In altre parole puoi simulare armi, movimenti e attrezzi per lo sport.

Ottima batteria, memoria da 64GB integrata e possibilità di espanderla con schede di memoria esterne.

A soli 321,01€ su eBay, la magica Nintendo Switch OLED ed. Mario RED è tua con il codice TECHWEEK25, non perdere tempo e aggiungila al carrello.