Nintendo Switch OLED edizione Zelda Tears of The Kingdom: prenotala su Amazon

Se sei un appassionato di The Legend of Zelda e vuoi vivere al meglio l’attesissimo sequel di Breath of the Wild, non perdere l’occasione di pre-ordinare la Nintendo Switch OLED edizione speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Questa console esclusiva è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile e ti permetterà di immergerti nel mondo di Hyrule con uno schermo OLED da 7 pollici, colori intensi e un contrasto elevato.

Nintendo Switch OLED edizione Zelda Tears of The Kingdom: un pezzo unico

La Nintendo Switch OLED edizione speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha un design unico e raffinato, ispirato al gioco che uscirà il 12 maggio 2023 (non incluso nella confezione).

La parte frontale della base è decorata con il noto stemma di Hylia della serie The Legend of Zelda, mentre il retro della console e i Joy-Con dorati hanno motivi che richiamano il nuovo capitolo della saga. Inoltre, potrai acquistare separatamente il Nintendo Switch Pro Controller e la custodia per la console con pellicola protettiva, entrambi abbinati alla console.

La console è poi lo stesso modello che ti offre caratteristiche che migliorano la tua esperienza di gioco. La console ha un ampio stand regolabile, una base con porta LAN cablata, 64 GB di memoria interna e un audio migliorato in modalità portatile e da tavolo. Potrai giocare in tre modi diversi: modalità TV, modalità portatile e modalità da tavolo, scegliendo quella che preferisci in base alla situazione.

Non lasciarti scappare questa opportunità e pre-ordina subito la Nintendo Switch OLED edizione speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su Amazon. Affrettati perché le scorte sono limitate e potresti rimanere deluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.