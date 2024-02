Nintendo Switch OLED in SUPER SCONTO su eBay con questo codice

Su eBay hai la grandissima occasione di portarti a casa la Nintendo Switch OLED bianca ad un prezzo incredibile: tutto quello che devi fare è inserire il codice SANVALENTINO al momento del pagamento per poterla acquistare a soli 349,99 euro invece di 280,80. Una strepitosa opportunità da non farti scappare.

Nintendo Switch OLED: che sconto grazie al codice San Valentino

Nintendo Switch OLED si esalta con il suo display OLED da 7 pollici con cornice più sottile. I colori intensi e l’alto contrasto dello schermo assicurano un’esperienza di gioco appagante sia in modalità portatile che da tavolo.

La base inclusa è stata potenziata con due porte USB, una presa HDMI per collegare la console alla TV e una nuova porta LAN per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV.

Inoltre, lo stand regolabile più ampio offre la possibilità di scegliere l’angolo di visualizzazione ideale durante le sessioni di gioco in modalità da tavolo. Basta aprire lo stand, passare un controller a un amico e iniziare a divertirsi con sessioni cooperative o competitive ovunque tu sia.

Non perdere insomma altro tempo: inserisci il codice SANVALENTINO al momento del pagamento e acquista la Nintendo Switch OLED a soli 280,80 euro invece di 349,99. È il prezzo migliore disponibile sul web.

