Nintendo Switch OLED scende sotto i 300€, occasione unica su eBay

Se sei fanatico dei giochi indie e delle serie su cui Nintendo detiene il monopolio beh, c'è poco da fare: hai bisogno di una console del marchio giapponese. Quale scegliere se non la Nintendo Switch OLED?





Nintendo Switch OLED, la console perfetta per tutti quanti

Il bello di avere una console gaming come Nintendo Switch OLED è che l’esperienza si rinnova sempre. Non solo questo ma puoi usarlo da solo o con tutta la famiglia per divertirti sempre in qualche modo diverso. Penso tu lo sappia già, ma la Switch è assolutamente la console più pragmatica sul mercato.

Pensa che la usi a casa con il televisore, in modalità tavolo o anche in modalità mobile attaccando i JoyCon sul corpo principale. Ma veniamo al dunque, cosa cambia tra questo modello e quello classico? Questo è quello più nuovo e che ha ottenuto diverse migliorie. Ad esempio, come suggerisce il nome, c’è un display OLED montato che ha colori più vividi e dimensioni maggiori.

Un altro cambiamento, poi, sta nel dock che trovi in confezione. Questo ospita una porta LAN così puoi collegare la console in modo fisico alla linea internet per connessioni più stabili nel caso di giochi online e competitivi.

Il resto, invece, rimane invariato: sfrutta i sensori di movimenti, divertiti in tutte le maniere possibili e immaginabili.





