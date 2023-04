52€ di sconto su Nintendo Switch OLED: ecco l'offerta

La console di Super Mario e Zelda, in offerta su eBay: oggi hai la possibilità di acquistare Nintendo Switch OLED approfittando di uno sconto di 51,99 euro rispetto al listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. Passiamo in rassegna tutti i dettagli della promozione per le Tech Weeks organizzate dal marketplace, valida fino all’esaurimento delle unità.

Nintendo Switch OLED: approfitta di questo sconto

Si tratta della versione più evoluta ed efficiente della piattaforma, quella con un’autonomia elevata e display da 7 pollici integrato. Come ben noto, può essere utilizzata sia connessa al televisore sia in mobilità, grazie al suo design ibrido e ai controller Joy-con che all’occorrenza possono essere agganciati ai lati dello schermo, a un apposito accessorio oppure divisi tra più giocatori. Ulteriori informazioni nella descrizione completa.

L’offerta su eBay che segnaliamo oggi permette di acquistare Nintendo Switch OLED al prezzo finale di soli 298 euro. Un’ottima occasione per allungare le mani sulla console che, nelle prossime settimane, accoglierà in esclusiva l’atteso titolo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

A proporre l’affare è un venditore italiano che ha già ottenuto oltre 28.500 feedback positivi dai clienti su eBay, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se la ordini subito, entro questa settimana sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.