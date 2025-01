Nintendo Switch OLED + Super Mario Bros. Wonder a prezzo speciale

Nintendo Switch OLED è la console perfetta per divertimento senza limiti. Nonostante sia stata annunciata la nuova versione, ci vorranno ancora diversi mesi affinché possa arrivare sul mercato. Per questo motivo acquistare il bundle che ho scovato su eBay è un ottimo affare. Non solo porti a casa la console ma anche Super Mario Bros. Wonder e l’abbonamento Online per 12 mesi. La acquisti a soli 312,90€ utilizzando il codice PSPRGEN25, collegati subito.

Nintendo Switch OLED, questo è il bundle definitivo

La Nintendo Switch OLED è la console ideale per giocare sia da solo che in compagnia. Con tutto lo stretto necessario per poterla mettere subito in azione, questo bundle include al suo interno un abbonamento a Nintendo Switch Online per una durata di 12 mesi e il gioco Super Mario Bros. Wonder.

L’abbonamento è un mezzo efficacie per poter espandere gli orizzonti della console e incontrarti in internet con gli amici dove puoi sfidarti e giocare insieme. Inoltre ti fa accedere a un catalogo di 170 titoli con cui divertirti. Super Mario Bros. Wonder, invece, è il capitolo del colossale idraulico in cui vivi un’avventura eccezionale con Mario e tanti amici in un gameplay a scorrimento orizzontale.

Ma veniamo a noi, la console è famosa perché può essere utilizzata in tre modalità diverse: tavolo, portatile e con docking station. Nell’ultimo caso la colleghi al televisore e tieni i JoyCon in mano o usi il pezzo aggiuntivo che ti viene fornito per creare un controller vero e proprio.

Il display è la novità più essenziale con una dimensione più grande rispetto alla versione precedente e un pannello OLED, come suggerisce il nome, per colori vividi e realistici. Altro cambiamento, infine, è nel dock in cui trovi una porta ethernet per collegare la console in modo fisico alla linea d’internet (altrimenti hai il WiFi).

A soli 3129,90€ su eBay, la Nintendo Switch OLED è da acquistare con un solo click, usa il codice PSPRGEN25 e risparmia una cinquantina di euro.

Le spedizioni sono gratuite e veloci.