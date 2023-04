Compra la Switch OLED speciale di Zelda e ricevila domani

Finalmente, l’attesa è giunta al termine, domani uscirà ufficialmente la Nintendo Switch OLED dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. L’edizione speciale della console è già la più venduta su Amazon e, se la acquisti subito, entro 24 ore sarà a casa tua, puntuale per l’appuntamento con il day one.

Nintendo Switch OLED: l’edizione speciale per Zelda: TotK

Sulla parte frontale della base è raffigurato lo stemma di Hylia, mentre il retro della console e i Joy-con hanno un design ispirato al nuovo capitolo della saga. Non ci sono variazioni a livello di specifiche tecniche né di funzionalità rispetto al modello OLED tradizionale: display da 7 pollici e 64 GB di memoria interna per l’archiviazione. Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Sei ancora in tempo per acquistare Nintendo Switch OLED nella sua edizione speciale per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al prezzo ufficiale di 359 euro e riceverla al lancio del 28 aprile. Ricordiamo che il gioco (il seguito di Il seguito di Breath of the Wild, in uscita il 12 maggio) non è incluso, ma va comprato separatamente.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un un giorno: se la ordini subito, entro domani la console sarà a casa tua, puntuale al day one.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.