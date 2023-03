Nintendo Switch OLED (White) è al prezzo minimo

Ti basta attivare un coupon per poter acquistare Nintendo Switch OLED nella sua elegante colorazione White a prezzo fortemente scontato. È possibile grazie a una promozione in corso su eBay che strizza l’occhio agli appassionati di gaming. La console è nuova, spedita nel suo imballo originale integro e con garanzia italiana.

L’affare del giorno: Nintendo Switch OLED in forte sconto

Una piattaforma videoludica che non ha bisogno di presentazioni, l’unica che permette di giocare ai titoli di serie come Super Mario e Zelda, con un catalogo composto da centinaia di titoli e in costante espansione. Il suo design ibrido, inoltre, permette di collegarla al televisore oppure di utilizzarla in mobilità. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare la versione OLED di Nintendo Switch, nella sua colorazione White, al prezzo finale di soli 293 euro invece di 349 euro come da listino, con un risparmio di ben 56 euro rispetto al listino. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è inserire il codice ITPERH2XQPLYPJ7M nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento.

Il venditore che propone l’affare è italiano e con oltre 27.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay. Garantisce inoltre la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se la ordini subito, la console sarà presto a casa tua.

