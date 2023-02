Nintendo Switch oggi è al prezzo minimo storico

La console per eccellenza adatta a tutta la famiglia, Nintendo Switch, è protagonista oggi di un affare su eBay: attivando il coupon dedicato (non bisogna far altro che digitare il codice CASA23 ) è possibile acquistarla al suo prezzo minimo storico. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, che permette di entrare in un mondo di divertimento in compagnia dei titoli delle serie Mario, Zelda e centinaia di altri.

L’affare su eBay: il coupon per Nintendo Switch

Si tratta della versione più recente della console, caratterizzata da migliorie sul fronte hardware e per quanto riguarda l’autonomia. In dotazione i due controller Joy-con e il Dock Set per connetterla al televisore. Ricordiamo che tutti i giochi possono essere eseguiti anche in formato portatile, semplicemente estraendo il dispositivo e sfruttando il suo display touch. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Grazie al coupon eBay, oggi hai la possibilità di acquistare Nintendo Switch al prezzo finale di soli 245,70 euro: tutto ciò che devi fare è inserire il codice CASA23 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 27.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti sulla piattaforma. La disponibilità è immediata e con spedizione gratis in un paio di giorni: se la ordini subito, entro fine settimana sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.