Nintendo Switch al prezzo più basso di sempre

La console non ha certo bisogno di presentazioni: ci limitiamo a segnalare la possibilità di acquistare Nintendo Switch al prezzo più basso si sempre. Si tratta dell’edizione 2022, quella migliorata dal punto di vista dell’autonomia e spedita in un packaging più compatto rispetto alle precedenti. Ha tutto ciò che serve per divertirsi con i giochi delle serie Super Mario, Zelda e centinaia di altri titoli per tutta la famiglia.

L’affare del gioco: Nintendo Switch a prezzo stracciato

In dotazione i controller Joy-con nelle colorazioni Rosso e Blu, come visibile dalle immagini qui allegate. Grazie alla sua natura ibrida, la piattaforma può essere collegata al televisore tramite base e cavo HDMI oppure utilizzata in mobilità con il display touchscreen da 6,2 pollici incluso. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare l’edizione 2022 della console Nintendo Switch al prezzo di soli 249 euro. Trattandosi di un prodotto nuovo, include ovviamente la garanzia di due anni a cui ricorrere in casi di necessità.

A proporre l’affare è un venditore italiano che ha già ottenuto oltre 26.000 feedback positivi sulla piattaforma, a testimonianza della sua affidabilità. C’è inoltre la spedizione gratuita con consegna a domicilio in un paio di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.