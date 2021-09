Nintendo Switch: solo due pezzi disponibili a PREZZO TOP

Se hai sempre desiderato avere una Nintendo Switch ma non hai mai trovato l'occasione giusta, ho una notizia per te: sei nel posto giusto. Su Amazon è in offerta a soli 277,98€ ossia con uno sconto che supera i cinquanta euro circa. E' uno dei prezzi più convenienti mai trovato online, ma se sei interessato devi affrettarti perché i pezzi disponibili sono solo due.

Le spedizioni sono veloci, gratuite e se vuoi paghi finanche con finanziamento a Tasso Zero.

Nintendo Switch: la console che non ti stancherà mai

Avere una console gaming come la Nintendo Switch ti permette di divertirti a casa o ovunque vai con poco. Disponibile in edizione 2019 e in colorazione blu e rosso neon, il prodotto di punta del colosso giapponese è davvero un'occasione da non perdere.

Completa di tutto, arriva a casa tua con il dock che serve a caricarla, con due joycon e con l'apposito meccanismo che ti permette di trasformare gli appena citati in un vero e proprio controller. Grazie a queste componenti la console la puoi utilizzare in ben tre modalità:

modalità TV;

modalità Tavolo;

modalità portatile.

I joycon sono dotati di controlli di movimento così puoi utilizzarli come se fossero armi, remi e tanto altro ancora a seconda dei titoli che stai giocando. Trattandosi della versione completa della console, inoltre, puoi acquistare qualsiasi gioco tu voglia senza alcuna limitazione.

Acquista subito la tua Nintendo Switch su Amazon a soli 277,79€. La ricevi in qualche giorno con le spedizioni sempre gratuite.

Se vuoi puoi decidere di pagarla in un'unica soluzione o rateizzando l'importo attraverso Cofidis: le rate sono a Tasso Zero.