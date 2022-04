Nintendo Switch Sports è protagonista su DAZN

L’obiettivo è piuttosto ambizioso: replicare il successo mondiale ottenuto da Wii Sports ormai un decennio e mezzo fa. Non sarà certo un compito semplice per il nuovo Nintendo Switch Sports (lo trovi su Amazon con consegna domani), ma le premesse sono ottime. Tra poche ore il titolo sarà finalmente e ufficialmente disponibile in Italia. Per centrare l’obiettivo, la casa di Super Mario è disposta a tutto, anche a una partnership inedita come quella che la lega a DAZN.

Su DAZN va in onda la sfida di Nintendo Switch Sports

La piattaforma di streaming ospiterà infatti alcuni contenuti dedicati, realizzati appositamente per l’occasione. Una serie, per essere più precisi: il primo episodio, intitolato “La sfida presentata da Nintendo”, vedrà protagonisti Alessandro Budel e Massimo Gobbi sui campi virtuali di calcio, tennis e pallavolo. Non mancherà nemmeno una telecronaca speciale da parte dei commentatori DAZN (risparmia sull’abbonamento).

Seguiranno altri contenuti live in occasione delle giornate 35 e 36 della Serie A TIM, con altri protagonisti d’eccezione: Sergio Floccari, Gigi Di Biagio, Alessandro Matri ed Emanuele Giaccherini.

Ideato da DAZN insieme ad Access, la divisione di GroupM dedicata al Live Communication & Sport Marketing, il progetto celebra l’esperienza di gameplay dell’utente che caratterizza il nuovo gioco, valorizzandola attraverso uno storytelling coinvolgente e ironico, con l’obiettivo di condividere “virtualmente” le sfide ad alto divertimento di Nintendo Switch Sports, trasmettendo la passione più grande, quella dello sport.

Nintendo Switch Sports uscirà domani in Italia: se lo ordini subito su Amazon lo riceverai a costo zero al day one e sarai subito pronto per un weekend di sfide.

