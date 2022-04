DAZN annuncia il nuovo CTO: è Sandeep Tiku

DAZN ha scelto il suo nuovo Chief Technology Officer: è Sandeep Tiku. A lui spetterà il non semplice compito di guidare i team al lavoro sull’infrastruttura tecnologica della piattaforma, più volte presa di mira in passato per qualche malfunzionamento di troppo. La situazione è comunque andata innegabilmente migliorando nel corso dell’ultimo anno.

Sandeep Tiku è il nuovo CTO di DAZN

Si troverà a dover fare i conti anche con il nodo della doppia utenza. Quella relativa alla cosiddetta concurrency è una questione che a breve andrà affrontata. Si è parlato della possibile introduzione di tariffe dedicate a chi desidera continuare a condividere l’account. Le modalità di controllo, per garantire il rispetto delle nuove regole, non potranno che far leva su sistemi ben calibrati, per evitare abusi e al tempo stesso scongiurare il rischio di compromettere la fruizione dei contenuti.

Come si apprende dal profilo LinkedIn, nel luglio 2020, Sandeep Tiku è stato nominato Chief Operating Officer di Entain. In passato ha prestato servizio presso Group CTO.

DAZN: Sandeep Tiku è il nuovo Chief Technology Officer (fonte: DAZN)

Lavorerà a stretto contatto con la squadra del laboratorio X annunciato nel novembre scorso, con l’obiettivo di spingere sul pedale dell’innovazione. Queste le parole di Shay Segev, CEO del gruppo.

Avendo lavorato al fianco di Sandeep per molti anni in Entain, so che è un tecnologo eccezionale e visionario. È la giusta persona per guidare i team addetti alla tecnologia di DAZN. Sarà di valore inestimabile, per l’espansione della nostra offerta, con sempre più modi per intrattenere e coinvolgere i fan dello sport, nel percorso di trasformazione del mercato sportivo a livello globale.

Queste le statistiche condivise da DAZN in merito all’attività della piattaforma: oltre 956 milione di ore di streaming nel corso del 2021 e più di 27.000 eventi sportivi trasmessi in diretta in un anno grazie a 700+ accordi sui diritti.