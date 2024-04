Nintendo Switch + Switch Sports a soli 249€: AFFARONE di eBay!

Se siete amanti dei videogiochi e desiderate un’esperienza coinvolgente che includa anche l’attività fisica, eBay ha ciò che fa al caso vostro! Un’offerta imperdibile vi attende: la Nintendo Switch nella sua versione Blu e Rossa, completa di gioco Switch Sports e una fascia per gamba, il tutto ad un prezzo incredibilmente vantaggioso. Troverete il prezzo consigliato già ribassato a 259,99 euro che potete ulteriormente abbassare a 249,99 euro grazie al codice sconto PSPRAPR24 da inserire prima di procedere con l’acquisto.

Nintendo Switch + Switch Sports a un prezzo eccezionale

La Nintendo Switch è da sempre una delle console più ambite sul mercato e questa versione del 2023 offre un’esperienza di gioco completa, sia in modalità portatile che collegata al televisore. Dotata di un controller Joy-Con, vi consente di immergervi in varie discipline sportive muovendovi nel mondo reale, garantendo divertimento e coinvolgimento sia da soli che con amici e familiari.

Con Switch Sports, potrete divertirvi con una vasta gamma di sport, dal golf al calcio, passando per il tennis e il bowling, fino alla lotta con il chanbara. E grazie alla fascia per gamba inclusa nel bundle, potrete aggiungere un tocco di fitness alle vostre sessioni di gioco.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta! Visitate eBay per assicurarvi la Nintendo Switch con Switch Sports e la fascia per gamba a un prezzo scontato. Affrettatevi, perché l’offerta è disponibile solo per un periodo limitato e potrebbe scadere presto. Inoltre, potrete contare su un venditore altamente affidabile, con un feedback positivo del 99,7% su quasi 128mila recensioni.