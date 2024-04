NiPoGi AK1, l'Offerta a Tempo sul Mini PC: solo 149€

Oggi, paghi solo 149 euro per mettere sulla scrivania NiPoGi AK1 Plus. È il Mini PC economico adatto a lavoro, studio e tempo libero. Si tratta di un’offerta a tempo proposta da Amazon, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito, prima del sold out.

Offerta a tempo sul Mini PC: NiPoGi Ak1 Plus

Vuoi conoscere le sue specifiche tecniche? Ecco quelle più importanti: processore Intel N95 di dodicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, tre porte USB 3.0 e due USB 2.0, due uscite video HDMI per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, jack audio e slot Ethernet. Altri dettagli sul comparto hardware e su quello software sono riportati nella descrizione completa.

Oggi, il Mini PC di NiPoGi (modello AK1 Plus nella configurazione appena descritta) può essere tuo al prezzo finale di soli 149 euro, un esborso economico davvero contenuto tenendo conto delle sue caratteristiche. Lo sconto è applicato in automatico. Inoltre, se decidi di comprarne due, puoi applicare il codice promozionale W5LQUO4Q che trovi nella scheda del prodotto per ottenere un ulteriore -5%.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e offre la spedizione gratuita. Per chi decide di effettuare subito l’ordine è prevista la consegna a domicilio già entro domani. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, l’alimentatore e il manuale utente.